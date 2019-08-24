【打虎】河南副省長徐光被查　曾因殯葬改革爭議被稱「平墳書記」

中紀委國家監委在周六（24日）通報，河南省現任副省長徐光涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受紀律審查和監察調查。 據內地傳媒報道，現年59歲的徐光此前曾經擔任周口市市委書記，當地因推進殯葬改革，要求大量「平遷墳頭」一度引發巨大爭議，徐光更因此被網民戲稱為「平墳書記」。

徐光曾先後在鶴壁、安陽兩地出任副市長，及至2003年12月起獲調任周口市，成為周口市委副書記、市長、市委書記，最後就在2017年1月履新河南省副省長至今。徐光是排名第三的副省長，主要負責自然資源、住房和城鄉建設、交通、重點項目建設方面工作。徐光最後一次亮相是在8月16日，其帶隊到部份省屬重點項目施工現場，督導推進建設工作。

徐光最後一次亮相是在8月16日。（影片截圖）

報道指，徐光從政多年，最大的爭議是其在周口市出任市委書記期間的進殯葬改革工作。2012年3月，徐光升任市委書記後不久，周口市政府發布名為《關於進一步推進殯葬改革的實施意見》的「一號文件」，要求要三年內完成農村公益公墓全覆蓋、火化率100%、徹底遏制偷埋亂葬及骨灰二次裝棺，以及不再出現新墳頭，逐步取消舊墳頭。

周口市的殯葬改革引發巨大爭議，甚至連中宣部直接領導的媒體《光明網》亦發表題為《要平墳頭，先順民意》的署名評論文章，某程度上促使國務院在同年11月發布國務院令，要求將《殯葬管理條例》第20條修改為「將應當火化的遺體土葬，或者在公墓和農村的公益性墓地以外的其他地方埋葬遺體、建造墳墓的，由民政部門責令限期改正」，刪除「拒不改正的，可以強制執行」。

周口市的殯葬改革此前引發巨大爭議。（視覺中國）

報道又提到，周口市近年常有反腐動作，徐光仍是市委書記時，下屬政法委書記朱家臣就是任內被查，被判處有期徒刑18年。即使徐光離開周口市後仍未停歇，例如檢察院檢察長高德友是在去年5月任上被查，其後因貪汙罪、受賄罪被判處有期徒刑5年3個月。

（綜合報道）