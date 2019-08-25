四川兒童疑被注射過期疫苗針咭遭塗改　官方：專家組介入調查

近日內地有網民稱，四川廣元市青川縣青溪鎮部分疫苗接種記錄本被塗改，甚至直接換了新記錄本，並質疑當地兒童被注射過期疫苗。 昨日（24日），青川縣衛生健康局發通報稱，市衛生健康委和市疾控中心已派出專家組開展獨立調查。

根據網民提供的一本疫苗記錄本照片顯示，接種者在2015年8月5日接種疫苗，根據紅圈內的產品批號查得該批疫苗當時已經過期一個多月。（影片截圖）

據內媒《荔枝新聞》今日（25日）報道，根據網民提供的一本疫苗記錄本照片顯示，接種者在2015年8月接種的「輪狀病毒疫苗」已經過期一個多月。又有網民指今年7月初，有人曾到各家收集兒童的疫苗記錄本，之後村民取回記錄本後發現疫苗注射紀錄遭塗改，更有部分兒童直接換了新的記錄本。

工作人員到各家收集兒童的疫苗記錄本，引起村民不滿，遭到包圍。（影片截圖）

青川縣衛生健康局的通報指，8月21日接到舉報，指青溪鎮中心衛生院對部分疫苗接種記錄本進行修改，縣委、縣政府第一時間成立事件處置指揮部和相關工作組開展調查處置工作。市衛生健康委和市疾控中心派出專家組開展獨立調查。同時，縣紀委監委、縣公安局進駐青溪鎮中心衛生院依紀依法開展調查。

（綜合報道）