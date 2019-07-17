【疫苗恐慌】深圳疫苗缺貨　官方：長春長生停產致產能不足

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近日，有媒體報道稱深圳市百白破等疫苗供不應求，深圳衞健委發佈消息稱此為全國性缺貨。 7月16日，深圳市疾控中心疫苗科工作人員表示，目前仍不能確定何時能夠足量供應。對方稱一類疫苗都是省裏統一採購配送，供應不足是因為廠家產能不足，並稱這與長春長生停產有關。

長春長生去年被發現存在生產記錄造假等問題，被責令停產，多名高層被捕。（視覺中國）

廣東省疾控中心免疫所工作人員確認了這一説法，建議向接種門診預約等待通知，或接種替代疫苗。

2018年7月，內地最大疫苗生產商之一、位於吉林長春的長生生物被踢爆「狂犬症疫苗」與「百日咳、白喉、破傷風三合一疫苗」造假，總計約65萬支假疫苗流通市場。事件引起轟動，不僅引發內地民眾恐慌，國務院總理李克強還就事件發言，怒斥是突破人類道德底線。此外，亦有內地民眾前來香港打疫苗。

長生生物隨即停產，此後更被法院受理破產清算申請。大批長生生物高層被警方逮捕，此外，事件亦引起官場「地震」，中紀委國家監委經調查事件後，決定對6名中管幹部，作出免職、責令辭職及要求引咎辭職等處分，另外對42名非中管幹部進行嚴肅處理；對涉嫌職務犯罪的原國家食品藥品監督管理總局副局長吳湞，開除黨籍，移送檢察機關依法審查起訴。

（新京報）

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