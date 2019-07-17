【疫苗恐慌】深圳疫苗缺貨　官方：長春長生停產致產能不足

近日，有媒體報道稱深圳市百白破等疫苗供不應求，深圳衞健委發佈消息稱此為全國性缺貨。 7月16日，深圳市疾控中心疫苗科工作人員表示，目前仍不能確定何時能夠足量供應。對方稱一類疫苗都是省裏統一採購配送，供應不足是因為廠家產能不足，並稱這與長春長生停產有關。