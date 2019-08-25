央視《新聞聯播》入駐抖音和快手　一天漲粉超千萬

繼央視《新聞聯播》的微信公眾號本月16日上線後，《新聞聯播》昨天（24日）正式開設抖音號。開通僅僅一天，發佈了3條視頻，粉絲數已有1489萬。此外《新聞聯播》官方快手號也在同一天上線。

《新聞聯播》24日正式開設抖音號。開通僅僅一天，發佈了3條視頻，粉絲數已有1489萬。（網上圖片）

在《新聞聯播》的首條抖音短視頻中，康輝坐在主播台上說：「《新聞聯播》值得您期待，這裏有足夠的理智與情感，有分明的事實和言論，這裏有真正的中國。在這，你能看到真正追求進步與美好的中國人。關注聯播的抖音號，我們一起抖起來，一起上熱搜。」該視頻獲贊超過1000萬，評論超過10萬條。

至於同一天上線的《新聞聯播》官方快手號一天內粉絲也超過了1200萬。

抖音和快手在內地用戶數量龐大。（網上圖片）

抖音和快手是內地兩大主要短視頻平台，數據顯示，抖音平台日活躍用戶超過3.2億，快手平台日活躍用戶超過2億。央視開設抖音和快手號，用全新的表達形式幫助信息傳遞，採用接地氣的方式與民眾互動，拓寬受眾人群，特別是年輕人的關注。並不僅僅是爭取關注度的一時之舉，更是中共宣傳策略變革的體現，是落實「爭取群眾」的重要一環。