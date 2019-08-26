【新疆再教育營】官媒：16國媒體實地走訪新疆　稱讚去極端化努力

新疆再教育營（官方稱職訓中心）議題引發國際傳媒關注。官媒《人民網》報道，8月17日至23日，來自阿富汗、印度、俄羅斯、土耳其、日本等16國的20名外媒人士在新疆烏魯木齊參與第9期「絲綢之路經濟帶」媒體負責人研修班，更全面客觀地認識和了解新疆社會發展全貌，並赴昌吉、阿克蘇、喀什等地進行深入採訪。 報道指，多國記者實地感受新疆社會繁榮和民族團結的實績，紛紛為當地鄉村民生改善和生態文明發展「點讚」，且對當局去極端化、維護社會穩定的舉措表達讚許。

新疆職訓中心學員在練習舞蹈。（資料圖片）

報道指，此次研修班邀請專家學者以《中國面臨的恐怖威脅態勢分析》為主題講授專題講座。講座後，多國記者與授課專家進行互動交流，就境外恐怖勢力的宣傳手段、宗教極端思想與國際恐怖主義之間的聯繫，以及中國在反恐去極端化方面的經驗分享等話題進行深入探討。

報道續指，採訪團走訪温宿縣和喀什市職訓中心，多國記者旁聽學員上課，參觀學員宿舍，觀看學員文體活動，並與多名學員、教師面對面交流。其中，温宿縣職訓中心配置有影院、書畫室、茶藝室、圖書閲覽室、文藝培訓室、心理諮詢室等文體活動場所。教培中心學員豐富多彩的課餘活動吸引記者們的注意。正在排練舞蹈的學員們盛情邀請研修班成員加入他們的舞蹈，多國記者與學員配合十分默契，現場氣氛融洽。

正在再教育營上課的維吾爾人。（資料圖片）

俄評論員：這是反恐教育新模式

報道指，來訪的外媒人士表示，面對恐怖主義不能縮手縮腳，需要互相合作、共同面對，通過去極端化來反恐。「今日俄羅斯」國際通訊社政治評論員、中國問題專家迪米特里．葉夫根尼耶維．科瑟列夫說，他在來到新疆之前，從一些西方媒體的報道中得知新疆有所謂關押維吾爾族人民的「集中營」，實地探訪後，他才發現，這是一種反恐教育的新模式。

日本電視網中國總局長橫島大輔則說：「在生態文明建設和環境保護方面，沒有任何人能批評中國。我希望中國能繼續加強生態文明建設和保護工作。」

（人民網）