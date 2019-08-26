山東江蘇廣西等6省區新設自由貿易試驗區　差別化改革各有側重

據新華社報道，國務院日前印發《中國（山東）、（江蘇）、（廣西）、（河北）、（雲南）、（黑龍江）自由貿易試驗區總體方案》，在山東、江蘇、廣西、河北、雲南、黑龍江等6省區設立自由貿易試驗區。 方案指出，在上述6省區設立自由貿易試驗區，是中共中央、國務院作出的重大決策，是新時代推進改革開放的戰略舉措。

報道指，方案針對6省區，提出各有側重的差別化改革試點任務：

－山東自貿試驗區

圍繞加快推進新舊發展動能接續轉換、發展海洋經濟，形成對外開放新高地，提出培育貿易新業態新模式、加快發展海洋特色產業和探索中日韓三國地方經濟合作等方面的具體舉措。

方案針對6省區，提出各有側重的差別化改革試點任務。（資料圖片）

－江蘇自貿試驗區

圍繞打造開放型經濟發展先行區、實體經濟創新發展和產業轉型升級示範區，提出提高境外投資合作水平、強化金融對實體經濟的支撐和支持製造業創新發展等方面的具體舉措。

－廣西自貿試驗區

圍繞建設西南中南西北出海口、面向東盟的國際陸海貿易新通道，形成21世紀海上絲綢之路和絲綢之路經濟帶有機銜接的重要門戶，提出暢通國際大通道、打造對東盟合作先行先試示範區和打造西部陸海聯通門戶港等方面的具體舉措。

－河北自貿試驗區

圍繞建設國際商貿物流重要樞紐、新型工業化基地、全球創新高地和開放發展先行區，提出了支持開展國際大宗商品貿易、支持生物醫藥與生命健康產業開放發展等方面的具體舉措。

雲南自貿區將著重打造「一帶一路」和長江經濟帶互聯互通的重要通道。圖為雲南磨憨口岸，與老撾磨丁口岸對接。（視覺中國）

－雲南自貿試驗區

圍繞打造「一帶一路」和長江經濟帶互聯互通的重要通道，建設連接南亞東南亞大通道的重要節點，推動形成我國面向南亞東南亞輻射中心、開放前沿，提出了創新沿邊跨境經濟合作模式和加大科技領域國際合作力度等方面的具體舉措。

－黑龍江自貿試驗區

圍繞深化產業結構調整，打造對俄羅斯及東北亞區域合作的中心樞紐，提出了加快實體經濟轉型升級、推進創新驅動發展和建設面向俄羅斯及東北亞的交通物流樞紐等方面的具體舉措。

自2013年起，中國已建設多個自由貿易試驗區。（資料圖片）

方案強調，自貿試驗區建設過程中，要強化底線思維和風險意識，完善風險防控和處置機制，實現區域穩定安全高效運行，切實維護國家安全和社會安全。充分發揮地方和部門積極性，抓好各項改革試點任務落實，高標準高質量建設自貿試驗區。

方案還指出，各地方要加強地方立法，完善工作機制，打造高素質管理隊伍。各有關部門要及時下放相關管理權限，給予充分的改革自主權。要加強試點任務的總結評估，加強政策的系統集成性，形成更多可複製可推廣的改革經驗，充分發揮示範帶動作用。

據了解，自2013年起，國務院已陸續批准建設上海、天津、廣東、福建、遼寧、浙江、河南、湖北、重慶、四川、陝西、海南等12個自由貿易試驗區。

（新華社）