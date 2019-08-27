內地推新版思政、語文、歷史高中教材　強調國家主權、安全教育

內地將在今年九月起在6個省市率先使用高中思想政治、歷史和語文教材，教育部今日（27日）召開記者會介紹相關情況。 負責人表示，新版教材充分體現習近平新時代中國特色社會主義思想，全面融入社會主義核心價值觀。其中，思政教材講述中華優秀傳統文化和革命精神，培養學生國家安全觀；歷史教材將講述西藏、新疆、台灣及其附屬島嶼、南海諸島等屬於中國領土的歷史淵源，突出國家主權教育，增強學生維護國家統一和國家主權安全的意識。

內地思想政治課新版教材強調法治教育，同時講述總體國家安全觀的內容和意義，培養學生總體國家安全觀意識。（網上圖片）

教育部教材局局長田慧生指出，新版教材以普通高中課程標準為依據，充分體現習近平新時代中國特色社會主義思想，全面融入社會主義核心價值觀，弘揚中華優秀傳統文化、革命文化和社會主義先進文化，「讓學生都有一顆中國心，都有滿滿的中國情，做德智體美勞全面發展的社會主義建設者和接班人。」

思想政治教材總主編、南京大學教授張異賓介紹道，思想政治課新版教材從經濟、政治、法治、文化、民族、宗教、社會、生態文明、國家安全、國防和軍隊、外交、黨的建設等各方面詳細闡述。強調法治教育，指出制度建設是依法治國的基礎，法治建設是中國特色社會主義制度的根本保障。

張異賓續指，中華優秀傳統文化和革命傳統教育也是學習重點。同時以「國家安全與核心利益」為議題，闡釋「國家安全，人人有責」，講述總體國家安全觀的內容和意義，培養學生總體國家安全觀意識。

歷史教材重點突出國家主權教育。（網上圖片）

語文教材反映革命傳統和革命精神

歷史科方面，負責人表示教材以史實為依託，講述西藏、新疆、台灣及其附屬島嶼、南海諸島等作為中國領土不可分割一部分的歷史淵源，增強學生維護國家統一和國家主權安全的意識，形成正確的國家觀。

此外，歷史教材亦加入中國人民170多年來的鬥爭史，以及共產黨90多年來的歷史，教授近代中華民族反抗侵略，謀求民族獨立的歷史，亦會重點提到共產黨領導革命過程。同時專注民族團結進步教育，教授中國各民族形成多元一體的中華民族的歷史，介紹民族區域自治政策，讓學生建立正確民族觀、文化觀和歷史觀等。

而語文教材則注重選取社會主義建設和改革開放時期，反映革命傳統和革命精神的作品。據介紹，有的謳歌時代楷模，讚頌自力更生、執著探索、忘我奉獻的寶貴精神，如《喜看稻菽千重浪——記首屆國家最高科技獎獲得者袁隆平》《青蒿素：人類征服疾病的一小步》。