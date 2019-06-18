屠呦呦事跡納入內地統編教材　高中語文將獲獎感言改編成課文

諾貝爾獎得主、中國科學家屠呦呦日前宣布，在青蒿素的抗瘧機理研究、抗藥性成因及調整治療手段等方面取得新突破，同時亦在利用青蒿素治療紅斑狼瘡症等疾病及推廣傳統中醫藥科研論著等方面取得新進展。 有內地傳媒報道，將於今年秋季學期推出的統編教材，屠呦呦及其科研團隊的貢獻和事跡，已分別列入高中語文、初中歷史及小學道德與法治課本之中。

高中語文方面，屠呦呦於2011年的獲得拉斯克獎（Lasker Award）獲獎感言，以及同年發表的論文，被改編成課文《青蒿素：人類征服疾病的一小步》。人民教育出版社有關負責人指，選錄這篇文章，旨在引導學生了解和尊重科學，從屠呦呦的科研歷程中汲取力量。

屠呦呦的獲獎感言及同年發表的論文，被改編成課文《青蒿素：人類征服疾病的一小步》，作為高中語文的教材。（人民網）

初中歷史會介紹屠呦呦的事跡。（人民網）

初中歷史方面，在《中國歷史》八年級下冊第18課的「科技文化成就」中，屠呦呦及其團隊的事跡被列為專題介紹。至於小學道德與法治教材五年級上冊的「驕人祖先．燦爛文化」，亦有簡述屠呦呦的事跡。負責人稱，「驕人祖先．燦爛文化」是要指出中國古代科學獨具特色，其中中醫藥學已有幾千年歷史，屠呦呦正是從古老的中醫文獻中獲得靈感，研制出抗瘧疾的青蒿素，拯救數百萬人的生命。

小學道德與法治課文會簡述屠呦呦的事跡。（人民網）

負責人又表示，教材所選的屠呦呦事跡，「已成為一種精神符號，其蘊含愛國、創新、求實、奉獻、協作、育人的高尚品格匯聚成科學家精神，引導青少年理解新時代的科學家精神，鼓勵他們繼承敢於創新、愛國奉獻的優良傳統和愛國之心，為祖國的文化傳承和科技發展努力學習、拼搏奮進。」

（人民網）