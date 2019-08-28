【國慶70周年】董建華等28人入選國家榮譽稱號建議人選

據新華社報道，適逢中華人民共和國成立70周年，中共中央決定首次開展國家勛章和國家榮譽稱號集中評選頒授，隆重表彰一批為新中國建設和發展作出傑出貢獻的功勛模範人物，並作出建議人選的公示，國慶前夕將舉行隆重的頒授儀式。 根據公示，有8人入選「共和國勛章」建議人選，28人入選國家榮譽稱號建議人選。其中全國政協副主席、前香港特首董建華入選國家榮譽稱號建議人選。

公示指出，董建華為香港順利回歸與平穩過渡和「一國兩制」成功實踐作出重大的歷史性貢獻。（資料圖片）

入選「共和國勛章」建議人選的包括著名核物理學家于敏、第1至13屆全國人大代表申紀蘭、原航空航天工業部副部長孫家棟、解放軍原54251部隊副政治委員李延年、中國建設銀行湖北省來鳳支行原副行長張富清、「雜交水稻之父」袁隆平、中國船舶重工集團719所原所長黃旭華、諾貝爾生理學或醫學獎得主屠呦呦等8人。

全國政協副主席、前香港特首董建華入選國家榮譽稱號建議人選。公示指出，董建華作為香港特別行政區首任行政長官，為貫徹落實「一國兩制」方針和《中華人民共和國香港特別行政區基本法》作出重要貢獻。

公示提及，董建華帶領特區政府和香港各界人士，成功抵禦亞洲金融危機、外部經濟環境變化以及沙士疫情等帶來的種種困難，妥善處理諸多複雜的社會政治經濟問題，維護香港的整體利益，維護國家的主權、安全和發展利益，為香港順利回歸與平穩過渡和「一國兩制」成功實踐作出重大的歷史性貢獻。

同樣入選國家榮譽稱號建議人選的還包括中國作家協會名譽副主席王蒙、原國家羽毛球隊總教練王文教等。

據了解，國家勛章和國家榮譽稱號一般每5年授予1次，在中華人民共和國成立「逢5、逢10」周年時進行，有需要時可以及時授予。

（新華社）