【深圳塌樓】居民半裸出逃　有中介上網出售單位

今天（28日）深圳羅湖區漁邨社區和平新居一棟6層的居民樓突然傾斜倒塌。有社區工作人員稱，已撤離該單身公寓148戶約800餘人，暫無人員傷亡。有居民表示，當樓梯搖晃並發出聲音後，顧不上穿衣就跑出了居民樓。 另外，值得注意的是，有房產中介在事故發生後於房產網站上表示要出售這棟樓的單位，並稱已經獲得業主同意。

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據悉，早在今天上午9點30分左右，這棟位於漁邨社區和平新居的單身公寓地下就發出響聲，左右搖晃兩次並有下沉感覺。

隨後，社區工作站、國貿物業公司、春風隧道項目部工作人員立即趕到現場查看情況。上午11點左右，公寓地下再次發出兩聲巨響，並伴有左右搖晃和下沉的感覺。在20分鐘後，和平新居單身公寓樓宇倒塌。

一位事件親歷者說，大概9點多，他當時在家中切菜，聽到一聲像鞭炮一樣的響聲，然後一看樓塌了，他衣服也沒來得及穿就跑出來了，「要活命啊！」

羅湖街道辦事處發出的提示。（網絡圖片）

一位居民表示，以船步街為分界線，一邊是和平新居社區，事發樓體屬於和平新居，該棟樓一樓是菜市場，樓上住著居民。

據悉，事發後，深圳消防支隊派出5個中隊約80名消防員趕到現場參與救援。

現場相關部門對倒塌房屋做安全評估，消防員們攜帶了生命探測儀和有毒氣體探測儀，對整棟坍塌建築及周圍區域進行探測救援。現場發現有煤氣洩露，但已被處置完畢。目前事故還在進一步處置中。

目前和平船步路口已被封閉，現場拉起了警戒線。

有中介在塌樓後表示要出售單位。（網站截圖）

據當地政府通報，沉降傾斜樓宇及周邊建築轉移疏散人員均得到了妥善安置，對傾斜樓宇及周邊建築第一時間切斷水電氣並進行嚴密監測，臨近在建工地均已停工，防止發生次生災害。

目前相關部門已成立專家組對沉降傾斜原因開展調查，其他善後工作正在有序進行。

另外，值得注意的是，倒塌事件發生後，有部分中介迅速將單位在房產網站「安居客」上掛出，表示要銷售，其面積大約在80至90平方米，價格基本在三百萬元人民幣以上。

（南方都市報）