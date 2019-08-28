【傷亡未明】深圳一棟6層高居民樓倒塌傾斜　成立專家組調查事故

深圳羅湖區南湖街道一棟6層的居民樓今日（28日）突然傾斜，暫未收到人員傷亡報告。目前周邊居民已被疏散，消防、公安等部門已經到場處置，現場已拉起警戒線。 當日下午，深圳市羅湖區應急管理局表示，已成立專家組對沉降傾斜原因開展調查，沿線地鐵9號線運營未受到影響。

整幢樓宇傾斜，壓向旁邊的建築。（微博）

據深圳市羅湖區委宣傳部官方微博的消息，今日上午11時左右，羅湖區一間樓房發生沉降傾斜，當局在事發前已發現樓房地下傳出異響，並疏散居民。樓房倒塌後，羅湖區第一時間成立現場指揮部處理。

現場圖片顯示，這棟居民樓整棟傾斜後，一樓入口被壓倒難以辨認，周邊有灰塵揚起。傾斜的樓宇倚靠在旁邊樓宇上，致旁邊建築受損，兩座樓宇之間有擠壓痕跡，地上有大量掉落的磚石。

據現場救援人員介紹，倒塌房屋下面之前有隧道施工。附近的居民則表示，倒塌居民樓地下是街市，樓上已沒人居住。

28日下午，深圳市羅湖區應急管理局局長左志亮，就塌樓一事接受媒體採訪。他表示，經消防等部門多次探測及街道社區反復排查，截至下午4時，未造成人員傷亡。

他還說，沉降傾斜樓宇及周邊建築轉移疏散人員均得到了安置，對傾斜樓宇及周邊建築第一時間切斷水電氣並進行嚴密監測，臨近在建工地均已停工。目前已成立專家組對沉降傾斜原因開展調查，沿線地鐵9號線運營未受到影響。其他善後工作也在進行中。

（綜合報道）