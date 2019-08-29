美軍艦闖南海島礁12海浬　解放軍南部戰區：全程監視並警告驅離

美國一艘驅逐艦昨日（28日）駛近南海永暑礁（Fiery Cross）和美濟礁（Mischief Reefs）的12海浬附近。美國海軍發言人稱，該軍艦是在執行任務。 對此，解放軍南方戰區表示，美軍艦未經允許擅自闖入水域，海空兵力已全程跟蹤監視和查證識別，並予以警告驅離。

美國海軍「韋恩邁耶」號（USS Wayne E. Meyer）驅逐艦進入南海水域。（AFP）

解放軍南部戰區新聞發言人李華敏表示，美國海軍「韋恩邁耶」號（USS Wayne E. Meyer）驅逐艦未經中國政府允許，擅自闖入南沙島礁鄰近海域。解放軍南部戰區海空兵力依法依規對美艦全程跟蹤監視和查證識別，並予以警告驅離。

李華敏續指，事實證明，美所謂「航行和飛越自由」，實質就是無視國際法規則的航行霸權，嚴重損害中國主權和安全利益，嚴重破壞南海地區和平穩定。「我們對此堅決反對。我們敦促美方立即停止此類挑釁行為，以免引發不測事件。戰區部隊將堅定履行職責使命，採取一切必要措施，堅決捍衛國家主權安全，堅決維護南海和平穩定。」

陸學者：美軍南海行動越來越常態化

另據官媒《環球時報》引述國觀智庫副總裁兼國際軍事行動法中心主任田士臣表示，美方派同一艘軍艦進入中國兩個南沙島礁的鄰近水域，反映美軍在南海的「航行自由行動」已經越來越常態化，且可能導致意外事件更易發生。他認為，中方一方面依法合理合規應對，另一方面也應切實加快島礁防禦部署，打造佔有絕對優勢的海空防禦系統。

早前報道，美國海軍第7艦隊發言人莫姆森（Reann Mommsen）表示，美軍驅逐艦「韋恩邁耶」號負責執行任務，駛入永暑礁和美濟礁的12海浬內。他補充指，任務是要挑戰過度的海權主張，並按國際法規定維護水路航道。