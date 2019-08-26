南海局勢再度緊張之際　美國與東盟首次舉行聯合軍演

在南海局勢再度緊張之際，美國和東盟十國將於9月舉行有史以來的首次海軍演習，此次演習針對中國意味明顯。

中美關係緊張之際，美國強化了同東盟各國的關係。（VCG）

美國駐曼谷大使館8月23日宣布，美國與東盟國家的海軍將從9月2日起在曼谷以東的一個海軍基地開始為期5天的演習，目的是「維護海事安全，聚焦於防止及預防海上不軌行為」。

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）此前在泰國參加東盟外長會議期間，特別強調了這次聯合軍演的重要性，聲稱這是為了因應華盛頓政府主倡的「印度洋-太平洋戰略」而加強美國海軍與東盟海軍之間的軍事合作。

泰國媒體強調，這次美國跟東盟國家聯合舉行軍事演習的背景是東盟部分成員國跟中國因聲索南海地區主權而爆發海上對峙與衝突，其中主要是越南、菲律賓和文萊。

但是泰國國防部發言人8月24日淡化美國與東盟這次海軍演習的時間點，稱東盟和中國舉行過海上演習，目前將同美國演習，與目前的局勢沒有關係。

報道稱，東盟也曾在2018年10月與中國在廣東沿海首次舉行海上聯合軍演。中國一直提議定期舉行這樣的軍演，希望以此加強與東盟的軍事夥伴關係。

近期以來，南海局勢有再度升温迹象，中越兩國船隻近期在南海地區發生緊張對峙後，越南官方公開指責中國勘探船「海洋地質8號」在越南外海活動，同時認定中方侵犯了越南的專屬經濟區。

對此，北京方面給予嚴辭否認，中方強調，中國對南沙群島及其附近海域擁有主權，對相關海城擁有主權權利和管轄權。希望有關國家切實尊重中方主權權利和管轄權，並與中方一道共同維護有關海域的和諧安寧。

此外，值得注意的是，菲律賓總統杜特爾特（Rodrigo Duterte）將於8月28日至9月1日訪問中國。在此前訪華前，菲律賓的風向有所改變，頻頻對中國釋放強硬信號，杜特爾特本人也說，將同中方討論敏感的南海仲裁。