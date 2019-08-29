【中梵關係】陝西主教獲教宗認可　中國三日內二度舉行祝聖禮

中梵為解決爭議已久的中國主教任命問題，去年9月簽署臨時性協議。將近一年後，近日中國有2位獲得中梵雙方認可的主教獲得祝聖。 內蒙古集寧教區主教姚順在本月26日獲得任命後，陝西省漢中教區胥紅偉在同月28日也獲得教宗祝聖為助理主教。雙方官方媒體亦罕見高調同步發布此人事消息。 外界分析稱，三日內兩樁主教任命案都標榜「教宗任命」，展現教廷在中國主教人事權的影響力。

陝西漢中教區胥紅偉神父（右四）獲祝聖為教區助理主教。（中國天主教網）

據天主教媒體《天亞社》報道，胥紅偉獲祝聖當日有逾一千人到場，包括漢中教區神職、修道人及教友代表約一百六十人，及其他教區神職人員三十多人等。但因聖堂容納人數有限，只有五百多人能進堂參禮，其他的都只能在堂外參加。

《天亞社》在報道中還提到，姚順和胥紅偉獲得祝聖時，中國官方給的批准書內容與過去不同，都新增了「此人選已經教宗同意」的字樣。而教廷官媒「梵蒂岡新聞網」也強調，胥紅偉是在「教宗的任命下」獲得祝聖，並指這場祝聖是在中梵臨時性協議框架中實現的。

陝西漢中教區舉行胥紅偉助理主教祝聖典禮。（中國天主教網）

中國官媒《環球時報》國際版（Global Times）也報道，祝聖儀式中提到「教宗方濟各的任命」，中國人民大學義籍學者郗士（Francesco Sisci）認為，這次的任命證明羅馬與北京政府能夠合作，找出管理中國教會的適合人選。

《環球時報》並引述教宗摯友、耶穌會期刊總編輯斯帕達洛（Antonio Spadaro）指出，這兩樁任命案是很好的開頭，可以作為中梵協議未來任命模式的指標。

（綜合報道）