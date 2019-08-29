【楊柳風球】料今日下午到晚間登陸海南　三亞機場中午起停收航班

據中央氣象台消息，颱風「楊柳」可能於今日（29日）下午到夜間掠過海南島南部海面，然後趨向越南北部沿海，也可能在海南省陵水到三亞一帶沿海登陸，並帶來狂風驟雨。

另據中新網報道，受颱風「楊柳」影響，三亞機場計劃從今日中午12時起原則上暫停接收一切航班，並要求所有航班於當日下午2時前離港。目前，三亞市已啟動防汛防風Ⅳ級應急響應，按照「正面登陸，嚴重影響」的最不利情況開展各項防颱工作。

此外，海口海事局昨日（28日）發布通知，瓊州海峽昨晚6時起全線停航，所有客滾船回港避風。

瓊州海峽28日晚起已全線停航。（VCG）

內地發布「颱風藍色預警」和「暴雨藍色預警」

中央氣象台今日上午繼續發布颱風藍色預警和暴雨藍色預警。

氣象台稱，受「楊柳」影響，今日上午8時至明日上午8時，海南島沿海、廣東西部沿海、廣西南部沿海以及南海大部海域、三沙群島、瓊州海峽、北部灣將有6～7級大風，其中海南島南部沿海以及南海西北部、西沙群島、瓊州海峽、北部灣將有8～9級大風，局地10級，陣風可達11～12級。

降水方面，今日上午8時至明日上午8時，海南島、廣東中南部、廣西東南部、福建北部和東南部、浙江中南部以及貴州北部和中部、黑龍江東部、吉林中部和東北部等地的部分地區有大雨或暴雨，其中，海南島東南部局地有大暴雨（100～180毫米）。上述地區局地並伴有短時強降水和雷暴大風或冰雹等強對流天氣。

預計未來3天，受冷空氣和颱風外圍環流共同影響，江南中東部、華南大部以及西南地區等地的部分地區有中到大雨，局地暴雨並伴有雷暴大風。此外，未來兩天東北地區等地多陣雨或雷陣雨。

（綜合報道）