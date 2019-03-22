【滴滴背鍋】廣州法院女書記員搭的士遭劫殺　司機搶手機後推落河

內地網絡周四（21日）傳出，廣州荔灣區法院執行庭一名女書記員上周五（15日）凌晨在當地一間酒吧喝酒後，乘坐滴滴網約車被「姦殺」。廣州警方當日下午通報事件，指疑兇是一名谷姓的士司機，在搶走謝姓女書記員的手機後，將她推落河逃離現場，目前谷姓疑犯已被抓獲。 滴滴公司則於同日透過企業官方微博強調，根據警方消息，案發時受害人並未使用滴滴平台上的叫車服務，疑犯亦並非滴滴平台上的司機。

遇害的廣州荔灣區法院謝姓女書記員。（網上圖片）

廣州警方通報指，荔灣區警方上周日（17日）下午2時左右接到法院方面報案稱，25歲的謝姓女書記員自15日失聯。警方隨即組織警力全力查找謝女下落，18日在荔灣區海北村一處河流內發現謝女屍體，遂迅速成立市區兩級專案組開展案件偵查，並鎖定廣州一間的士公司的35歲谷姓男司機，認為他有重大作案嫌疑。全市各級公安機關緊急聯動開展追捕，8小時後在增城區將谷男抓獲。

經初步偵查，谷男上周五（15日）凌晨1時左右接載謝女由天河區駛至荔灣區海北村。期間他搶走謝女手機，將其推下河流並逃離現場。目前，谷男已被荔灣警方依法刑拘，案件正進一步偵辦中。

滴滴方面則回應稱，公司關注到微博上有相關傳言，高度重視並緊急自我核查，同時與廣州警方進行了核實。根據警方提供的資料，案發時受害人並未使用滴滴平台上的叫車服務，疑犯亦非滴滴平台上的司機。目前疑犯已被抓獲，具體情況以警方公布的信息為準。

（綜合報道）