25省區疫區全部解除封鎖　胡春華：堅決完成生豬穩產保供任務

受非洲豬瘟等因素影響，內地豬肉價格近期大幅上漲。國家統計局資料顯示，2019年7月份，畜肉類價格上漲18.2%，其中豬肉價格上漲27.0%，影響CPI上漲約0.59個百分點。 為確保豬肉供應和市場價格穩定，內地開設採取多種措施穩定生豬生產，而據官媒消息，目前，全國25個省區的疫區已經全部解除封鎖。 昨（30）日全國穩定生豬生產保障市場供應電視電話會議在京召開，國務院副總理胡春華指示，各地要「堅決完成生豬穩產保供目標任務」。

胡春華出席全國穩定生豬生產保障市場供應電視電話會議並講話。（新華社）

胡春華指出，各地要嚴格按照省負總責和「菜籃子」市長負責制要求，堅決完成生豬穩產保供目標任務。要立即清理超出法律法規規定範圍的各類生豬禁養限養規定，從財政金融用地等方面加大對養殖場戶政策支持力度，有效調動養殖積極性。要大力推進生豬產業轉型升級，加快構建現代化的養殖、流通、防疫體系，積極發展生豬標準化規模化養殖，支援綠色養殖發展，著力轉變傳統生豬調運方式，加強基層防疫隊伍建設，全方位提升疫病防控能力。

胡春華強調，要千方百計保障豬肉市場供應，強化市場監測預警，嚴厲打擊囤積居奇和串通漲價等不法行為，積極發展禽肉等替代品生產，加大凍豬肉儲備規模。要繼續不折不扣地落實好非洲豬瘟防控措施，嚴格執行疫情報告制度，依法嚴懲販運屠宰病死豬等違法違規行為，強化疫情防控重要關口、重點環節監管。

8月20日，市民在湖南長沙一菜市場內選購豬肉。（中新社）

近來，全國多個省份出台措施，確保豬肉供應。

8月20日，江蘇農業農村廳等四部門聯合印發《關於促進生豬生產恢復發展有關扶持政策的通知》指出，7月底已下達2.61億元人民幣補助資金；加大信貸擔保支持，緩解貸款難、貸款貴問題。

在廣西，8月20日，自治區主席陳武要求，實行生豬生產紅線制度，將生豬供應100%自給納入「菜籃子」市長負責制考核。

在安徽，8月23日，安徽省農業農村廳、財政廳發通知提出，對安徽省具有種畜禽生產經營許可證的種豬場及年出欄5000頭以上的規模豬場給予短期貸款貼息支援，此外，各市、縣級財政還可通過自有財力等其他管道安排貼息資金。

而黑龍江方面，除了政府部門出台各項措施外，該省「婦聯」（婦女聯合會）組織還發出《關於鼓勵農村婦女穩定生豬生產的通知》，要求各級婦聯組織 「深入調查養豬女能人、女大戶、巾幗合作社、企業等實際情況，準確瞭解她們面臨的困難和問題，切實幫助她們分析問題、解決問題，堅定養豬女能人、女大戶、巾幗合作社及廣大農村婦女發展生豬養殖的信心」。

（綜合報道）