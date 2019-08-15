【非洲豬瘟】深圳供豬中轉站爆豬瘟　陳肇始：重開要看檢驗進度　

內地近日再度爆發非洲豬瘟，位於深圳、處理供港活豬的清水河中轉站需關閉消毒，預料香港內地活豬供應進一步減少，食物及衞生局局長陳肇始今日（15日）出席一場合時表示，食物安全中心周二（13日）收到內地通知，表示清水河在恆常檢測中，檢驗到一個疑似非洲豬瘟個案，現時清水河已經暫停為香港供應活豬。

對於會否從外地入口豬隻時，食物及衞生局局長陳肇始說，首先要了解其他地方有否出現非洲豬瘟疫症，此外，入口亦需要有健全的檢疫、溝通和保證，工作並不簡單。（資料圖片）

另外，有本地豬商建議，業界利用自己的車輛到內地農場取豬，活豬經深圳灣口岸接受檢疫再去屠房，陳肇始指這個安排需要緊密地和業界及內地商討看看可否這樣做，以及本港養豬商人和業界可否做到。陳指，至於清水河何時會重新開放，要視乎國內進行中的更深入檢驗，現時清水河已經開始消毒和清洗。



陳肇始續說，恢復活豬供港的數目現時仍是不穩定及未恢復到以前的數目，港府留意到現時價格是較高。

對於會否從外地入口豬隻時，陳說，首先要了解其他地方有否出現非洲豬瘟疫症，此外，入口亦需要有健全的檢疫、溝通和保證，工作並不簡單，但會盡量希望和國內繼續溝通，希望活豬供應可以盡快恢復到比較好的水平。

過去數日醫護人員在醫院集會表達意見，陳肇始表示，醫護人員在休班、午餐或吃飯的時間去表達訴求，大都是和平。（資料圖片）

另外，對於昨日（14日）有「紅衣人」團體到瑪嘉烈醫院抗議，陳肇始表示，對公眾人士來說，醫院不是一個適宜集會的地方，並有機會影響醫院的運作，亦有機會影響到病人，她重申，公眾人士若想表達其意見或訴求等，醫院不是一個適合集會的地方。此外，對於有醫護人員於院內對政局表達意見及訴求，陳表示，醫護人員在休班、午餐或吃飯的時間去表達訴求，大都是和平，醫管局亦指對運作上沒有很大影響。