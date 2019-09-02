劉鶴主持國務院金融委會議：加大宏觀經濟政策逆周期調節力度

國務院副總理、國務院金融穩定發展委員會（金融委）主任劉鶴8月31日主持召開金融委第七次會議，研究金融支持實體經濟、深化金融體制改革、加強投資者合法權益保護等問題，部署有關工作。 會議指出，要加大宏觀經濟政策的逆周期調節力度，大力疏通貨幣政策傳導。繼續實施好穩健貨幣政策，實施積極的財政政策，以科創板改革為突破口，加強資本市場頂層設計，完善基礎制度，提高上市公司質量，紮實培育各類機構投資者，為更多長期資金持續入市創造良好條件。

會議由國務院副總理、金融委主任劉鶴主持。（資料圖片）

據悉，這是繼7月19日的第六次會議後，時隔1個多月金融委再次召開會議。會議定調，當前中國經濟形勢總體穩定，金融體系運行平穩健康，各類風險總體可控。要繼續實施好穩健貨幣政策，保持流動性合理充裕和社會融資規模合理增長。

在財政政策方面，會議提到，實施積極的財政政策，把財政政策與貨幣金融政策更好地結合起來。金融部門繼續做好支持地方政府專項債發行相關工作。

會議提到，鼓勵銀行利用更多創新型工具多渠道補充資本，真正落細落實盡職免責條款，有效調動金融機構業務人員積極性，大力支持小微企業，全面加大對實體經濟的支持力度。

會議強調，要通過深化金融改革提供機制保障，提供動力支持，多用改革的辦法解決問題。在資本市場的改革總體方案中提到，爭取今年內通過證券法修訂，探討建立具有中國特色的證券集體訴訟制度，推動修訂刑法，大幅提高欺詐發行、上市公司虛假披露資訊等行為的違法成本，堅決打擊說假話、做假賬的違法違規行為。

（新華社）