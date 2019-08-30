【新版人民幣發行】7種面額「換新樣」　5招教你識別紙幣真偽

2019年版第五套人民幣今日（30日）正式發行，新版人民幣包括50元、20元、10元和1元面值的紙幣以及1元、5角和1角面值的硬幣，整體「顏值」和防偽技術都有所提升。 香港01為讀者疏理出5招辨別新版紙幣真偽。

新發行的2019年版第五套人民幣紙幣與硬幣。（VCG）

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據內媒報道，2019年版第五套人民幣將與同面額流通人民幣等值流通，從「顏值」上看，新版50元、20元、10元、1元紙幣分別保持2005年版第五套人民幣50元、20元、10元紙幣和1999年版第五套人民幣1元紙幣規格、主圖案、主色調、「中國人民銀行」行名、國徽、盲文面額標記、漢語拼音行名、民族文字等要素不變，提高了票面色彩鮮亮度，調整了正面面額數字的造型，背面花卉圖案適當收縮。

硬幣方面有兩個明顯變化，一是1元硬幣直徑由25毫米調整為22.25毫米；二是5角硬幣色澤由金黃色改為鎳白色，正背面內周緣由圓形調整為多邊形。二者從外觀上相較之前更為近似。

江蘇南京第一位拿到新版人民幣的市民，取了960元。（微博）

網民熱議：

「可能這就是愛吧。你變成啥樣。我都喜歡」

「我不在乎顏值，我只在乎數量。」

「這色調，看起來像假幣一樣。」

「現在出門都基本不帶現金了。」

為什麼沒有5元和100元新紙幣？

有市民發現，此次發行的新版人民幣沒有5元和100元紙幣。央行有關負責人表示，中國人民銀行近年來持續加大貨幣印製新技術的研發力度，為提高人民幣防偽能力和流通壽命，目前選擇面額較低、流通量較小的5元紙幣進行相關新技術的應用研究，其發行工作另作安排。

而在2015年11月，央行曾發行新版100元紙幣。其負責人稱，100元紙幣的防偽能力和印製質量明顯提升，考慮到目前還未發現2015年版的100元機製假幣，因此2019年版人民幣沒有發行百元大鈔。

據悉，雖然新版人民幣將會替換舊版，但在新版人民幣發行後，將繼續與同面額流通人民幣等值流通。央行有關部門負責人表示，新舊版人民幣的替代有一定過程，兩者並行存在一定時期的過渡期。

2019年版第五套人民幣與舊版人民幣的對比。（VCG）

新版紙幣如何辨真偽？

【第一招：觀察光彩光變面額數字】

在現行第五套人民幣紙幣防偽技術的基礎上，新版50元、20元、10元紙幣增加了光彩光變面額數字，改變鈔票觀察角度，面額數字顏色出現變化，並可見一條亮光帶上下滾動。光彩光變技術是國際印鈔領域公認的先進防偽技術，易於公眾識別。

2019年版第五套人民幣在紫光燈照射下顯現出的部分防偽標識。（VCG）

第二招：看光變鏤空開窗安全線

2019年版50元紙幣採用動感光變鏤空開窗安全線，改變鈔票觀察角度，安全線顏色在紅色和綠色之間變化，亮光帶上下滾動；透光觀察可見「50」。

2019年版20元、10元紙幣採用光變鏤空開窗安全線，與2015年版100元紙幣類似，改變鈔票觀察角度，安全線顏色在紅色和綠色之間變化；透光觀察，20元紙幣可見「20」，10元紙幣可見「10」。

第三招：觀察水印

2019年版50元、20元、10元紙幣明顯提升了水印清晰度和層次效果。人像水印位於票面正面左側的空白處，透光觀察可見毛澤東頭像。人像水印清晰度明顯提升，層次更加豐富。白水印位於票面正面橫號碼下方，透光觀察可見水印面額數字。新版1元紙幣也增加了白水印。

8月30日，北京市朝陽區一處銀行網點的工作人員正在清點2019年版第五套人民幣，準備兑換給顧客。（VCG）

第四招：觀察膠印對印圖案

票面正面左下角和背面右下角均有面額數字的局部圖案。透光觀察，正背面圖案組成一個完整的面額數字。

第五招：看橫豎雙號碼

2019年版第五套人民幣調整了左側橫號碼式樣，增添了豎號碼，可以有效防範變造紙幣。左側橫號碼的冠字和前兩位數字為暗紅色，後六位數字為黑色。右側豎號碼冠字和數字均為藍色。

（綜合報道）