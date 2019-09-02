澳洲中國留學生遭綁架10日終獲救　被困車尾箱勒索80比特幣

上月23日，一名在澳洲悉尼讀大學的中國男留學生遭人綁架，被綁在一輛私家車車尾廂10日9夜，終在昨日（1日）平安獲救。 事主的父親並未透露以多少款項向歹徒贖回兒子，僅表示他一直被綁在私家車的車尾箱內；又形容歹徒會說「中國話」，可以肯定是華裔。

葉晶旺被歹徒綁在車廂內10日9夜。（網上圖片）

案中被綁架的事主名為葉晶旺，現年20歲，就讀於悉尼科技大學。葉晶旺與其父親的聊天記錄顯示，8月23日上午，葉晶旺透過微信詢問父親現在常用的電子郵箱。葉父回覆後，還詢問兒子最近的生活，但未獲回應。事後才知道，葉晶旺當時已被綁架。

次日下午，葉父收到一段從葉晶旺的微信發送過來、長約十多秒的短片，與及一則「你兒子現在在我們手上，如果你不想他出事，（想讓他）早日回去，就配合我們的要求」的訊息。影片中，葉晶旺的眼睛被矇住，口鼻、臉頰似有血污，說：「爸，他們讓你配合一下他們老闆。」之後，綁匪通過郵箱聯絡葉父，提出要「80個比特幣」，收到之後的24小時內就釋放葉晶旺。

綁匪勒索80比特幣，相當於800萬港元。（網上圖片）

事發後，葉父向當地警方報案和中國駐悉尼總領館求助。資料顯示，比特幣8月24日的匯率約為1兑10150港元，80個比特幣相當812萬港元。葉父稱，作為普通家庭，根本無法湊出如此高額贖金。時至9月1日，葉晶旺被家人贖出，終一家團聚。

葉父事後接受傳媒訪問時指出，暫不能透露贖金金額。他形容，葉晶旺在這10天被困車內，手腳被綁，肢體已經有地方腐爛，現在還在醫院檢查治療。他稱，歹徒綁架時，用電槍多次電擊葉晶旺再抬上車，使他身體多處燒傷。

葉父又指，警方已確認事件是性質非常惡劣的綁架案，而綁匪肯定是華裔，能跟他的兒子說中國話（中文）。