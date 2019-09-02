Costco上海店火爆超預期　計劃最快明年底在滬開第二家

美國連鎖大賣場Costco（好市多）在中國內地的首家分店落戶上海，8月27日正式開幕。現場人山人海，市民搶購產品的情況激烈，結帳要排隊近2小時，Costco終在下午1時宣布下午暫停營業。 Costco首席財務官加蘭蒂（Richard Galanti）接受內媒訪問指，Costco計劃在2020年底至2021年初在上海開設第二家門店，希望能盡快開工建設。

Costco開幕首日顧客瘋狂搶購，多個媒體形容場面「一片混亂」。（Getty Images）

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《每日經濟新聞》昨日（9月1日）報道指，加蘭蒂又表示，除了在上海外，已經在尋找未來在其他地方開店的機會，但是需要時間。對於上海店開業火爆，加蘭蒂表示之前確實期待過巨大的客流，這樣的期待大部分是建立在過去兩三個月間有大量新會員註冊的情況下，另外是因為開業之前社交媒體上的熱情，但是上海店實際的客流以及當天的情況，仍然超過了預想。

Costco首席財務官加蘭蒂（Richard Galanti）指，計劃在2020年底至2021年初在上海開設第二家門店。（《每日經濟新聞》）

Costco有3700 個庫存量單位，而沃爾瑪超級中心擁有14萬個庫存量單位，在吸引消費者方面，較低的庫存量單位是否存在一定風險呢？加蘭蒂則表示，雖然是首次進入內地市場，但帶來的是全球第三大零售商的採購力，指Costco的運營模式能夠保證高效的運營成本，利用這些優勢向會員提供盡可能便宜的產品，而限制庫存量單位在4000以下的模式，是Costco的戰略優勢。

加蘭蒂指出Costco的買家會預先選擇高質量的商品，從生活必需品到會員想要的獨特商品。就上海的Costco而言，一些獨特的商品包括：高端設計師包袋，高端酒類，整條新鮮的藍鰭金槍魚等等。

在2018財年，Costco的會員費較上年同期增加了10%，達到31.4億美元，Costco會員續費率在全球範圍內達到了88%的高水平。加蘭蒂表示，希望Costco的會員概念能在中國內地市場被接受。

（《每日經濟新聞》）