近200台灣員工支援Costco上海店　台貨產地標明「中國台灣」

美國連鎖大賣場Costco（大陸稱「開市客」，台灣稱「好市多」）在中國大陸的首家分店落戶上海， 27日甫開業就湧入大量人潮，掀起搶購風潮。 而在造成轟動的翌日（28日），有台媒發現，Costco上海店內的台灣產品，其產地都標明「中國台灣」，似乎是想避免觸動「台獨」爭議。

Costco上海店內的台灣商品標示產地為「中國台灣」。（ETtoday新聞雲）

台灣商品標示產地為「中國台灣」。（ETtoday新聞雲）

《ETtoday新聞雲》報道稱，由於Costco亞太區總部位於台灣，有將近200名員工從台灣借調派駐而來，希望以台灣經驗幫上海店順利開幕。

據悉，Costco上海店約販售2、30種台灣商品，其中食品和飲品包括乖乖、義美小泡芙、可樂果、曾拌麵、桂格燕麥、味全鮮奶和優酪乳等，酒類有金門高粱、噶瑪蘭威士忌，還有浴廁清潔劑、床墊等生活用品，微熱山丘也設置了試吃專櫃。雖然定價比台灣稍高，仍比大陸其他超市便宜。

實際上，Costco屢次被傳是台獨立場。在2016年，Costco曾因網上求職申請表的國家，下拉選單中沒有台灣選項而被抗議，但一名Costco的高層事後回覆此事，表態認同「台灣是一個國家」，被認為涉及「台獨」，導致大陸開幕之路一度受到波折。

點擊以下圖輯，瀏覽上海市民在Costco的搶購盛況：

現場人山人海，市民搶購產品的情況激烈。（VCG）

+ 7 + 6 + 5

（ETtoday新聞雲、聯合新聞網、三立新聞）