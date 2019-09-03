廈門自貿區批出執業許可　首個台灣律師所駐廈代表處月中成立

台灣何志揚律師事務所駐廈門代表處，在福建自貿試驗區廈門片區管委會獲得執業許可，為該自貿片區設立的首個台灣律師事務所駐廈門代表處，也是福建自貿試驗區首家獲批設立的台灣地區律師事務所駐大陸代表機構。

台灣何志揚律師事務所駐廈門代表處，在福建自貿試驗區廈門片區管委會獲得執業許可。（視覺中國）

《福建日報》報道，何志揚律師事務所駐廈門代表處將於9月17日成立，這同時也是大陸眾多自貿區中，首家獲批設立的台灣地區律師事務所駐大陸代表機構。

據介紹，2018年12月，福建省政府將外商投資企業核准登記涉及「港澳台律師事務所駐內地或大陸代表機構及派駐代表許可」等省級行政許可事項，授權福建自貿試驗區實施。

廈門自貿片區管委會相關負責人介紹，以往辦理「台灣地區律師事務所駐福建省代表處執業許可」，必須由市司法局初審後轉報省司法廳審批，但此次受理台灣何志揚律師事務所申請，市司法局先通過網上預審，指導申請人完善申請材料。片區管委會正式受理業務申請後，由市司法局就申請人是否符合申請條件提出審核意見，最後由管委會辦結業務、送達證照。此舉能切實簡化優化流程。

《福建日報》引述台灣何志揚律師事務所相關負責人表示，看好自貿試驗區內的司法服務前景和良好的營商環境，他們決定率先設立福建自貿試驗區首家台灣律師事務所駐廈門代表處，並將為兩地企業提供更加便捷、更加多樣化的法律服務。