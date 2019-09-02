與台邦交生變？　所羅門群島議員：政府已成立小組與北京會談

路透社報道，所羅門群島（Solomon Islands）國會外交委員會主席彼得（Peter Kenilorea）表示，政府已經成立一個「部長小組」，與北京談判建交問題，最快可能在這個星期就宣布決定。如果成事，台灣將再失一個邦交國。

所羅門群島（Solomon Islands）國會外交委員會主席彼得（Peter Kenilorea）。（Twitter）

路透社引述彼得指出，一個評估與台灣斷交、轉而與中國大陸建交的「部長小組」，8月中剛結束北京行程，這個小組由8位部長和總理私人秘書組成，並投入相當的經費運作，「現任政府絕對有改變（外交關係）的想法......政府在這方面投入的金額，相當於說明一切。」

根據國會的日程計畫，小組最快在這星期就會提出建議。彼得表示，「不必太多想像」也可以知道該小組會作出什麼建議。國會外交委員會將會檢討這項建議。

此外，路透社亦引述一名不願具名的國會議員指出，部長小組很明顯傾向北京，但也不排除出現意外的可能性。

多次傳出關係生變

值得一提的是，近期不時有台所關係生變的消息傳出。所羅門群島今年4月底舉行大選後，有傳事隔一年半再次出任總理的蘇嘉瓦瑞正重新考慮與台灣之間的關係，認為所羅門群島能從外交轉向獲得龐大好處，不排除與台灣斷交，改與中國大陸建交。

今年6月，該國外交部長 Jeremiah Manele指出，是否將「外交承認」從台灣轉向中國大陸，會在接下來的100天內給出答案；同月月底，蘇嘉瓦瑞表示，將派出調查團隊考察接受中國大陸經濟援助的可能性與風險，並在今年之內決定外交方針。

據了解，台灣目前有17個邦交國，6個位於太平洋地區，所羅門群島是其中之一。