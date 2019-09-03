【有片】解放軍空軍新宣傳片曝光　7架殲-20戰機空中同時亮相

今年是解放軍空軍成立70周年。周二（3日）凌晨，中國空軍的官方微博發布了4分鐘的宣傳片「藍天有我 感恩有您」， 首次展示殲-20戰機7機同框。 據悉，殲-20是中國首款隱形戰機，近年已多次公開亮相。此前有報道稱，殲-20或會以編隊形式在國慶閲兵中登場。

殲-20戰機7機同框。（解放軍空軍宣傳片截圖）

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微博帳號「空軍發布」發文稱，「9月3日，空軍發布勵志宣傳片《藍天有我 感恩有您》，展現新時代空軍飛行員牢記初心使命、提高打贏能力的情懷和風采，空軍殲-20戰機7機同框首次亮相，昭示越來越多的『國字號』新型戰機投入新時代練兵備戰，高飛遠航，守衛藍天！」

另據台媒報道，曾在2017年朱日和大閲兵中出現的殲-20戰機，將在今年國慶閲兵期間首次大批次出現在公眾眼前，以證明殲-20已大規模裝備部隊，並形成足夠戰力。

報道稱，除殲-20外，空中梯隊亦會有新型預警機、空中加油機、殲-11B、運-8等空軍新型主力戰機。而隸屬於陸軍航空兵、以武直-10為代表的空中梯隊亦將出現在受閲空域；隸屬於航母「飛鯊」中隊的殲-15艦載機，也有機會在閲兵式亮相。

（環球網、中國時報、微博）