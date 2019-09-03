在布吉海灘失蹤中國遊客確認遇難　初步推測遭離岸流沖走

據泰國媒體報道，經多方搜尋，周日（ 1日）在布吉島卡倫海灘被大浪捲入海中失蹤的中國男性遊客遺體已被找到，其家屬正趕往泰國處理後事。有潛水專家勘察現場後初步推測，此次悲劇可能是由離岸流引發。

海外網周二（3日）引述泰國頭條新聞報道稱， 1日晚間接到消息，一名中國籍男性遊客在卡倫海灘邊遊玩時被大浪捲走失蹤。據目擊者講述，事發時約18時，該男子正坐在岩石上，突然一股巨浪將他掃入水中並迅速帶離岸邊，隨後該男子便下落不明。

報道稱，目擊者當時已立即報警，但因風浪太大、光線不佳，當日夜間救援工作被迫暫停。當地政府、一支海軍搜救小組、海警、旅遊警方及當地華人志願者等其後分別在事發地海域及海岸邊展開搜尋，並通知出海漁民留意尋找該失蹤男子，但此後一直未有消息。至3日上午，卡倫警方確認已於8時28分發現該中國遊客遺體。另據布吉官員介紹，遺體是被一名水上運動者發現。

事發地在泰國布吉島卡倫海灘。（資料圖片/視覺中國）

據了解，失蹤的中國遊客此行於上月31日抵達布吉，原定周三（4日）辦理退宿。事發當天，他與同伴一起去海邊游泳。同伴表示，找不到他後就立即向當地警署報警，並聯繫了中國領事館布吉辦事處、海洋事故救援中心及當地熱心華人華僑。

據泰媒報道，有潛水專家勘察現場後初步推測，此次悲劇可能是由離岸流引發，這種強勁海流可向外海方向快速移動，縱向長度最大可超700米，能將人快速帶離海岸，並使人耗盡體力後溺水。此外，也有當地救生員表示，事發時該海灘正處於惡劣天氣，但缺少救生人員向沿岸遊客發出警告。

中國駐泰國大使館提醒赴泰中國遊客注意涉水安全。（網站截圖）

目前泰國正值雨季，南部及中部海域天氣多變，風大浪急，海況複雜。多家泰國媒體提醒濱海地區遊客，要小心「恐怖」離岸流。

中國駐泰國大使館也在6月發出提醒，呼籲赴泰中國遊客注意涉水安全。尤其指出，下水前務必了解當地海況及天氣預警，並提示若不幸遇上離岸流，應保持冷靜並立刻揮手或大聲呼救，向海灘平行方向遊開離岸流。

（綜合報道）