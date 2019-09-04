【非洲豬瘟】內地豬肉批發價漲至每公斤近35元　近10地出手調控

受非洲豬瘟疫情等因素影響，內地活豬供應緊張，豬肉價格持續攀升。據內媒《新京報》報道，6月初豬肉批發價格仍為每公斤20.69元（人民幣，下同），然而豬肉的批發價格已連續10星期上漲。 國家商務部周二（3日）發布數據顯示，上星期（8月26日至9月1日）全國食用農產品市場價格與前星期相比上漲2.4%，其中肉類批發價格不同幅度上漲，豬肉批發價格已達每公斤34.59元，上漲8.9%，牛肉和羊肉批發價分別為每公斤62.06元和60.42元，分別上漲2.4%和1.9%。

多地已採取相應措施，控制豬肉價格上漲給消費者帶來的影響。（視覺中國）

實際上，今年以來，每公斤豬肉的批發價格一直在20元左右，近兩三個月呈現持續上漲趨勢。7月29日至8月4日當周，豬肉批發價格每公斤即突破25元，短短兩周後的8月19日至25日當周，豬肉每公斤的批發價格再次突破30元，達31.77元。

農業農村部有關負責人8月30日解釋稱，豬肉價格上漲，主要原因是市場供應偏緊所致，但市場肉類供應總體有保障。

近10地調控：限價限購，推平價豬肉

針對豬肉漲價，多地已採取相應措施。據內媒統計，截至目前，已有南寧、海口、江西、廣東、江蘇、四川等近10個省（市、縣）出台相關政策，採取限價、補貼、投放儲備凍豬肉等多種方式，以控制豬肉價格上漲給消費者帶來的影響。

例如，廣西南寧市發展和改革委員會網站周日（1日）宣布，9月1日至10日對該市青秀區麻村農貿市場、華園農貿市場等多個農貿市場的豬肉價格臨時干預，最高限價需按規定執行。

而此前的8月27日，福建尤溪縣政府官網發布消息稱，決定在中秋國慶期間啟動平價商店運行機制。平價商店啟動時間為每星期六、日及中秋、國慶節假日期間（為期18日），按照規定，平價豬肉銷售品種確定為五花肉、腿肉、瘦肉、排骨等，每個品種豬肉銷售價格應當低於市場平均價的15%，而所有平價豬肉都實行限售限購措施。

（新京報）