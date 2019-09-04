【國產晶片】華為加快鋪設「鯤鵬生態」　與深圳政府建產業示範區

華為在今年年初發布自主設計完成的伺服器晶片「鯤鵬920」，並聲稱是業界最高性能。半年之後，華為加快推進「鯤鵬生態」的鋪設，包括廈門、深圳、上海、重慶以及成都相繼宣布了鯤鵬生態的合作內容。 周一（2日），深圳市政府與華為公司簽署戰略合作協議，雙方將共同在深圳建設全國鯤鵬產業示範區，打造鯤鵬生態體系總部基地。

華為在今年年初發布聲稱是業界最高性能伺服器晶片「鯤鵬920」，其採用7nm的製造工藝，支援64核心，基於ARM架構授權，由華為自主設計完成。（資料圖片／視覺中國）

根據協議，雙方將充分發揮深圳的區位、產業及政策資源優勢，以及華為的科技、生態及創新資源優勢，在多個領域開展合作。包括了建設鯤鵬產業源頭創新中心、共建鯤鵬開放實驗室、打造國家級產業創新中心和製造業創新中心等。

差不多同一時間，在周二（3日）舉行的華為亞太創新日上，成都鯤鵬生態基地正式揭幕。而在成都之前，還有深圳、重慶、廈門以及上海都宣布建設鯤鵬生態中心，而另外一些地區也通過不同的方式參與到了鯤鵬生態的建設當中。華為董事、戰略研究院院長徐文偉表示，「鯤鵬生態也需要全球化的認可，目前很多國外軟件企業也已經支持了鯤鵬晶片。」

在接下來5年內，華為將繼續投資30億元發展鯤鵬產業生態。（資料圖片／視覺中國）

根據DRAMeXchange數據，目前全球90%以上的服務器用的處理器為英特爾主導的X86架構。因此華為鯤鵬芯片在年初推出時，外界分析稱這對於國產服務器水平的飛躍有關鍵作用。

據悉，鯤鵬處理器涉及的合作領域眾多，包括服務器與部件、虛擬化、存儲、數據庫、中間件、大數據平台、雲服務、管理服務、行業應用九大領域。其中服務器與部件以及行業應用兩大領域市場空間最大。

而對於鯤鵬的投資，華為技術有限公司高級副總裁、cloud&AI總裁侯金龍此前表示，華為用10年時間投入200億元（人民幣，下同）做出鯤鵬芯片及芯片組，在接下來5年內，華為將繼續投資30億元發展鯤鵬產業生態。

（綜合報道）