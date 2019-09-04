【封殺華為】每年向大學提供23億科研經費　華為：未來只增不減

周二（3日）是華為亞太創新日，華為董事、戰略研究院院長徐文偉當日表示，公司目前每年提供大學至少3億美元（約合23.5億港元）的科研合作經費，未來只會增加，不會減少。

華為董事、戰略研究院院長徐文偉在成都出席華為亞太創新日。（網絡圖片）

徐文偉還說，全球很多頂尖大學其實仍非常願意與華為合作，「只是個別少數大學在某些政府的壓力下，暫時停止和華為的合作。這些大學假設不（與華為）合作，我們可以把這些錢投到那些願意和華為合作的大學。」

除提供研究基金，徐文偉認為，包括華為在內的產業界與大學合作帶來的更重要貢獻，在於向大學提出他們看到的行業挑戰及對未來的看法。他強調，大學獲資助發表的研究成果其實是為全人類服務，也為行業產業共享。

據悉，美國麻省理工學院今年4月宣布，由於中國企業華為和中興涉違反制裁正接受聯邦調查，決定中止與對方合作。早前美國史丹福大學、加州大學伯克利分校、明尼蘇達大學以及英國牛津大學亦採取同類措施，中斷與華為的合作。

另據《紐約時報》8月30日報道，美國教育部7月開始加緊對收受外國捐款與資金的美國大學進行監管，發通知書要求他們呈上過去9年與中國、俄羅斯等外國政府和個體達成的協議、通訊與金融交易記錄。通知書中多次提及的組織，就包括被美國封殺的華為。

過去10年，華為累計在5G投入40億美元。（資料圖片/視覺中國）

華為在全球獲逾50個5G商用合約

徐文偉還說，儘管華為當前面臨很多挑戰，但業務依然穩健，在5G等領域方面更實現穩健增長，華為今年上半年的銷售收入增長23%。這其實證明華為公司的產品的解決方案，是獲得我們的客戶、合作夥伴信任。」

他並宣布，華為在全球獲得超過50個5G商用合約，發貨逾20萬個5G基站。其中，28個合同來自歐洲、11個來自中東、亞太及美洲分別有6個和4個、非洲則有1個。過去10年，華為累計在5G投入40億美元（約合314億港元）。