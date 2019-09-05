叢培武將接任中國駐加拿大大使　外交部再敦促立即釋放孟晚舟

中國外交部宣布，前外交部北美大洋洲司（簡稱「美大司」）司長叢培武將出任新任中國駐加拿大大使，其工作是推動中加關係向前發展。 而對於加拿大任命鮑達民為新任駐華大使，中國外交部表示，望他會推動中加關係回到正常軌道，發揮積極作用。

叢培武將出任新任中國駐加拿大大使。（資料圖片）

外交部發言人耿爽在今（5）日的例行記者會上表示，叢培武將出任新任中國駐加拿大大使。他將適時赴任，其工作「當然是要推動中加關係向前發展」。

耿爽又指，中加關係當前面臨困難的責任在於加方，加方對此非常清楚。希望加方能夠及早地採取措施來糾正自身錯誤，推動中加關係早日重回正軌。

資料顯示，叢培武曾任中國駐英國大使館代辦、公使銜參贊等職，2014年接替現任外交部駐港公署特派員謝鋒，出任外交部美大司司長。今年7月，外交部網站信息顯示，原新聞司原司長陸慷已接替叢培武任美大司司長。此後一直有消息指，叢培武將接任中國駐加拿大大使。而前任中國駐加大使盧沙野，已於今年8月8日被正式任命為中國駐法大使兼駐摩納哥大使。

鮑達民（Dominic Barton）獲任命為駐華大使。（資料圖片）

另一方面，加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）任命前經濟顧問鮑達民（Dominic Barton）為駐華大使。耿爽指，中方已經同意加方任命的新的駐華大使來華履新。

耿爽表示，期待鮑達民會推動中加關係回到正常軌道，發揮積極作用。當前中加關係遭遇嚴重困難，責任完全在於加方，加方很清楚當前中加關係的癥結，「我們敦促加方反省錯誤，認真對待中方的嚴正立場和關切，立刻釋放孟晚舟平安回國。」