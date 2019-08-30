涉暴力罪案　中國異見人士楊偉遭加拿大遣返

加拿大移民部當地時間28日遣返了中國異見人士楊偉。楊偉2003年以難民身分抵達加拿大，獲得居留權，但過去16年間卻因一系列暴力行為而被捕，不斷進出加拿大監獄，加拿大政府最終將他遣返中國。

綜合媒體報道，現年49歲的楊偉出生在四川，曾因張貼支持1989年六四事件的海報被勞改三年。他獲釋後參與成立了中國民主黨在四川的分部，該黨在1998年成立後不久就被鎮壓。

楊偉使用假身份證參加了從中國到泰國的旅行團，逃到泰國。他在那裡生活了幾年，最後獲聯合國難民署認定為政治難民身分，2003年將他重新安置在加拿大，他獲得了加拿大居留權。

楊偉（右）與流亡作家廖亦武的合影。（風傳媒網）

16年間不斷進出監獄

但楊偉在加拿大16年間因一系列暴力行為而被捕，不斷進出監獄。根據多倫多警方2006年至2010年的文件顯示，他犯事紀錄包括曾毆打一名室友；用一把大屠刀威脅一名手機推銷員；對一巴士司機說「我會殺了你」；還對著一名男士宿舍員工揮舞著一把大型雕刻刀，並曾用一把6吋長的刀刺傷另一名巴士司機至少13次。他因為加重襲擊和擁有危險武器等罪而在聯邦監獄服刑4年。

後來法院裁定他為危險罪犯。被判犯有嚴重罪行的永久居民可以被驅逐出境。2018年假釋委員會的一份文件指出，楊偉許多罪行都是在緩刑期間犯下的，並表示他常「不肯服用導致情緒穩定的藥物」。一位對他進行檢查的精神科醫生表示，即使他服用適當的藥物，他依然有重新犯罪的風險。

加拿大移民部的評估文件中提到，沒有證據顯示楊偉回中國後會有生命危險。楊偉還告訴移民官員，如果他被遣返，中國當局也不會關心他。但遣返楊偉讓一些海外民運人士擔心中國會對他施加更嚴厲的刑責，特別是現在加拿大和中國關係處於緊張狀態。