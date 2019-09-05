【逃犯條例】中國外交部：敦促美方立即停止推動審議涉港議案

香港反修例風波持續近三個月，引起國際關注。雖然港府昨日（4日）宣布正式撤回修例，但美國民主黨眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）認為撤回修例太遲，並指會繼續推動《香港人權及民主法案》（Hong Kong Human Rights and Democracy Act）。 對此，中國外交部發言人耿爽今日（5日）回應稱，香港事務純屬中國內政，任何外部勢力無權干涉，敦促美方立即停止推動審議有關涉港議案。

佩洛西表示，希望能從速推動跨黨派立法工作，以顯示美國致力維護香港民主、人權和法治。（資料圖片）

佩洛西4日對撤回修例的消息表示歡迎，但她指港府須採取更多行動，包括同意普選並調查警察暴力。她希望能從速推動跨黨派立法工作，以顯示美國致力維護香港民主、人權和法治。有傳美國國會將在9月9日復會後將迅速通過《香港人權及民主法案》。

耿爽5日在例行記者會上被問到相關問題時表示，他再次重申，香港事務純屬中國內政，任何外部勢力無權干涉。敦促美方一些政客恪守國際法和國際關係基本準則，切實尊重中國主權，立即停止以任何形式干預香港事務，立即停止推動審議有關涉港議案，以免損害中美關係和香港穩定繁榮。

有持BNO護照的港人早前在倫敦國會外請願，要求給予BNO持有人居英權和工作權。（Hong Kong Watch facebook）

此外，近期有部分英國議員、香港立法會議員和示威者呼籲，為持有英國國民（海外）護照（British National (Overseas) Passport， BNO）的香港居民，授予完全的英國公民身份或英聯邦國家雙重國籍。

耿爽當日對此回應稱，根據《全國人民代表大會常務委員會關於在香港特別行政區實施的幾個問題的解釋》第二條規定，所有香港中國同胞，無論是否持有「英國屬土公民護照」或「英國國民（海外）護照」，都是中國公民。

此外據中央社報道，面對外媒提問香港特首宣布撤回修例一事，耿爽回答說，「很遺憾，這不是外交問題。我只能建議你向主管部門去詢問」。

（綜合報道）