【逃犯條例】林鄭撤修例　陸委會：盼「一次性司法互助」移交逃犯

香港反修例風波持續近三個月，特首林鄭月娥昨天（4日）透過視像講話，宣布正式撤回修例。 在台灣，陸委會發言人邱垂正今天（5日）表示，希望港府再接再厲，回應港人訴求與期待。至於陳同佳案，邱垂正則呼籲台港能有「一次性司法互助」。

據《中央社》報道，陸委會今日下午舉行例行記者會，邱垂正回答相關提問時表示，港府終於邁開步伐，因應各界期待的努力，希望港府能再接再厲，真誠對話，回應香港民眾訴求與期待，讓社會真正恢復穩定與正常運作，落實對港人自由民主的承諾與保障。

林鄭月娥重申，撤回修例及四項行動只有一個目的，就是希望走出困局，令香港社會回復秩序。（AFP）

陸委會：盼「一次性司法互助」解決陳同佳案

反修例風波由2018年2月香港男子陳同佳在台灣殺害香港女友潘曉穎的案件而起，繼因港台兩地並無司法移交協議，香港政府計劃修例，引起社會強烈反彈。

對此，邱垂正今日表示，台灣政府始終秉持同理心、憐憫心，希望早日將犯嫌繩之以法，去年曾提出3次司法互助請求，還有一次犯嫌移交請求，但港府至今沒有回應。還是期待台港之間能有「一次性司法互助」能夠解決此案。

對於如何因應港人來台尋求政治庇護，邱垂正表示，台灣政府會依照港澳條例及其相關許可辦法妥適處理，並參考國際相關實務作為，就安置、審查及認定等程序，持續完善精進。

他強調，台灣政府嚴密關注香港情勢，並會持續強化相關法規及因應措施。一如國際社會，必要時基於人道考量，提供在台港人必要協助，不會坐視；同時也會預做各項應變的準備，全力維護、確保在港台灣人的人身安全跟合法權益。

（中央社）