德國總理默克爾訪華前夕　李克強應約通電話

德國總理默克爾將於6日至7日對中國進行正式訪問。預料會分別與國家主席習近平及總理李克強會面。 據央視報道，國務院總理李克強4日晚應約同默克爾通電話。兩國總理積極評價中德關係與合作取得的進展。

報道指出默克爾表示，德方重視發展對華關係，期待通過我即將對中國進行的第12次訪問，深化對華合作，發出德中兩國面對當前複雜國際形勢，雙邊關係保持良好發展態勢的積極信號。

李克強則歡迎默克爾訪華，並指出，在當前國際形勢發生深刻複雜變化的背景下，中德面臨不少共同挑戰。中方願同德方攜手努力，增進理解與互信，深化全方位合作，維護多邊主義和自由貿易，推動中德關係持續健康發展。

報道指出兩國總理還就共同關心的問題交換了意見。

德國總理默克爾2018年5月24日展開兩天訪華行程，與國務院總理李克強會晤。（資料圖片）

在默克爾啟程訪華前夕，德國《圖片報》（Bild）4日刊登一封由香港眾志秘書長黃之鋒和藝術家餘家希等旅居德國港人聯署的信件，呼籲默克爾在訪華時，協助港人抵抗中國的壓迫。信件寫道德國應當小心中國，因中國不守國際規則並重複打破承諾。

一位德國官員稱默克爾已獲悉有關公開信的事，不過不準備回應。一位不具名的德國高層官員在被問及她此行打算如何關切香港局勢時回應說，這位德國總理將用「坦承、友善的語氣」與中國領導人對話，並「說出她的批評」。

這是默克爾13年總理任期內第12次訪問中國，外界認為她是尋求盡快達成「歐盟-中國全面投資協議」（EU-China Comprehensive Agreement on Investment），加強兩國貿易關係。這個貿易協議在2012年提出、2014年開始，各界希望能2019年年底達成。