默克爾訪華　官員指德總理將講出批評

德國總理默克爾啟程訪華，料9月5日抵埗，6日會與中國國家主席習近平，以及國務院總理李克強會面。有德國政府高官指出，她此行會以坦承和友善的語氣與中國領導人對話，並講出她的批評。

在默克爾起程訪華前夕，德國《圖片報》（Bild）4日刊登一封由一批香港反建制人士寫給默克爾的聯署信件，署名人士包括香港眾志的黃之鋒。信件寫道德國應當小心中國，因中國不守國際規則並重複打破承諾。

一位德國官員稱默克爾已獲悉有關公開信的事，不過不準備回應。一位不具名的德國高層官員在被問及她此行打算如何關切香港局勢時回應說，這位德國總理將用「坦承、友善的語氣」與中國領導人對話，並「說出她的批評」。

德國外交部稱，隨默克爾訪華的還有一個大型商界代表團。他們也會與北京領導層會面。默克爾6日會與習近平共進晚餐。她的訪華行程亦包括參觀中國及德國公司，以及7日來到位於武漢的華中科技大學發表演說。

這是默克爾13年總理任期內第12次訪問中國，外界認為她是尋求盡快達成「歐盟-中國全面投資協議」（EU-China Comprehensive Agreement on Investment），加強兩國貿易關係。這個貿易協議在2012年提出、2014年開始，各界希望能2019年年底達成。