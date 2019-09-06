津巴布韋前總統穆加貝逝世　外交部：中方表示沉痛哀悼

津巴布韋前總統穆加貝（Robert Mugabe）今天（6日）在新加坡一間醫院逝世，終年95歲。 中國一直尊稱穆加貝是「中國人民的老朋友」，外交部今天表示，穆加貝先生是津巴布韋卓越的民族解放事業領導人和政治家，中方對他的逝世表示沉痛哀悼。

中國外交部發言人耿爽表示，中方對穆加貝的逝世表示沉痛哀悼。（外交部網站）

中國外交部發言人耿爽6日在記者會上表示，穆加貝先生是津巴布韋卓越的民族解放事業領導人和政治家，一生堅定捍衛國家主權和獨立，反對外來干涉，積極推動中津、中非友好合作關係。中方對他的逝世表示沉痛哀悼，向津巴布韋政府和人民以及穆加貝先生的家屬表示誠摯慰問。

據悉，2017年，穆加貝解除有力問鼎總統之位的南加古瓦（Emmerson Mnangagwa）的副總統的職務，想讓自己的妻子格雷斯繼任，惟此舉引起軍方不滿，繼而發動政變，又將穆加貝軟禁。同年11月21日國會對穆加貝展開彈劾動議後不久，他向國會遞交辭職信，宣布即時辭去總統一職，結束為期37年的穆加貝時代。穆加貝逝世前，已在新加坡留醫一段時間，被指需要使用儀器維持生命。

習近平2015年曾出訪津巴布韋與穆加貝會面。（AFP）

據英媒BBC統計，穆加貝任內14次訪問中國，被中方稱為「中國人民的老朋友」。他最後一次訪華是2017年1月10日，同年11月21日穆加貝宣布辭職，中方表示他仍然是中國人民的好朋友。

據悉，「中國人民的老朋友」稱號是中共和中國政府褒稱長期對華友好的重要外國人士的正式用語，他們中的一些人曾多次訪華。1949年至2010年的《人民日報》加以統計，六十餘年，共有601人被稱為「中國人民的老朋友」。

報道稱，中國與津巴布韋之間，從上世紀六七十年代的津巴布韋解放戰爭時期開始就建立了很深的淵源。1979年，穆加貝未能取得蘇聯的支持，於是就轉向了中國，後者為他的遊擊隊員提供武器和訓練。在1980年津巴布韋獨立後，兩國正式建立外交關係，而穆加貝也在之後那年以總理的身份訪問北京。

中國前駐津巴布韋大使黃桂芳曾撰文回憶，穆加貝有著濃厚的中國情結，看了《毛澤東選集》後，他曾思考如何讓津巴布韋人民從白人種族歧視中得到真正的自由。穆加貝曾多次對黃桂芳說，「沒有中國就沒有津巴布韋，中國是我的第二故鄉。」

津巴布韋如今也是中國「一帶一路」戰略的重要合作夥伴。2015年，津巴布韋政府批准了9.29億美元的境外直接投資，當中超過一半來自中國。中國也是津巴布韋最大的外資來源，在電網、通訊、軍事、農業、醫療、煙草等多個範疇均有大額援助或投資。

（BBC、中國新聞周刊）