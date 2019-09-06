【逃犯條例】美擬推《香港人權與民主法案》　外交部批其執迷不悟

美國民主黨眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）早前指，會繼續推動《香港人權及民主法案》（Hong Kong Human Rights and Democracy Act）。 對此，中國外交部表示，美國國內有人「執迷不悟、是非不分」，中方對此強烈不滿和堅決反對。

9月6日，外交部發言人耿爽主持例行記者會，有記者就美國國會官員表示將爭取儘早推進涉港議案通過提問。

耿爽表示，此前我們已經多次就香港事務表明立場，美國國內的一些人執迷不悟、是非不分，威脅推動有關的涉港議案，對香港事務說三道四，粗暴地干涉中國內政，中方對此強烈不滿和堅決反對。

耿爽說，香港回歸以來，「一國兩制」、「港人治港」、高度自治方針得到了切實有效地貫徹落實。香港居民享有的各項權利自由都依法得到了充分保障，這是任何不帶偏見的人所承認的客觀事實。

耿爽進一步表示，香港的未來和前途命運必須也只能掌握在包括香港同胞在內的全體中國人民手中。我們不懼怕任何威脅和恫嚇，任何妄圖破壞香港「一國兩制」、破壞香港繁榮穩定的圖謀，都必將遭到包括香港同胞在內的全體中國人民的堅決反對，任何干預香港事務和中國內政的企圖都不會得逞。

耿爽最後表示，在此，我們要再次奉勸美方的有關政客，立即停止推動有關的涉港議案，立即停止以任何形式干涉香港事務，要多做有利於中美互信與合作的事情。