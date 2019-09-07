【中美貿易戰】基辛格：中美都有責任以合作方式解決重大問題

2019中國發展高層論壇專題研討會6日至7日在北京召開，聚焦「貿易、開放與共享繁榮」主題。會上播放了一段美國前國務卿基辛格（Henry Kissinger）的訪談錄像。 基辛格表示，以他深度參與中美關係40年的經驗來看，兩國都有責任為世界和平和世界進步找到合作的方式。

基辛格的訪談錄像在2019中國發展高層論壇專題研討會播出，他談到自己對中美關係的看法。（影片截圖）

基辛格在長約2分鐘的短片中說， 此次專題研討會召開的時間點非常重要。他認為，中國和美國是在技術，政治經驗和歷史方面最有能力影響世界進步與和平的國家，有著不同的歷史和不同的文化，因此二者之間合作的挑戰非常大。

基辛格還稱，他有機會參與中美關係四十年，堅信兩國都有責任為世界和平與進步找到合作方式，解決他們面對的重大問題。這次的會議能為這項工作做出貢獻。

美國前副國務卿霍馬茨表示，中美之間最大的赤字不是貿易，而是雙方的互信。（視覺中國）

此外，基辛格協會副會長、美國前副國務卿霍馬茨（Robert D. Hormats）出席了本次會議，他在會上表示，中美之間最大的赤字不是貿易，而是雙方的互信。他強調，兩國亟需找到一種方法來加強互信，使兩國找到一些能夠有共同點的領域。

霍馬茨指出，現在有些美國人在大肆宣揚中美經濟脱鈎論，這些人想的不是進一步加強同中國的關係，而是希望能夠限制和減少中美之間的交往，要破壞中美關係。

霍馬茨認為，中美經濟分歧較多，不光是在經貿關係，還包括科技、匯率政策等，以及與國家安全相關的問題、知識產權的問題等。他還指出，很多的問題是結構性的，而且不僅是兩國之間的雙邊問題，還可能涉及到整個全球經濟體系。「如果不解決這些問題，中美雙方會同時受到傷害。」

美國商務部前部長古鐵雷斯呼籲中美兩國政府儘快回到談判桌上。（視覺中國）

出席研討會的還有美國商務部前部長古鐵雷斯（Carlos Gutiérrez），他也指出，當前中美經貿談判面臨不少困難，要在有爭議的問題上找到共同點並不容易。但他同時呼籲中美兩國政府儘快回到談判桌上。

古鐵雷斯說，中美兩國迫切需要加強溝通與合作，不僅需要為達成一個貿易協議而相互妥協，而且應該找到一種新的合作方法，恢復雙方經貿關係的穩定性，因為兩國還需要同其他國家一起重振和改革WTO。

（新華視點、每日經濟新聞、21世紀經濟報道）