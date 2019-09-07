涉嚴重違紀違法　原國家質檢總局副局長魏傳忠被開除黨籍

據新華網7日消息，中央紀委國家監委發布消息稱，對原國家品質監督檢驗檢疫總局黨組成員、副局長魏傳忠嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查。

中紀委國家監委指，魏傳忠理想信念喪失，背棄黨的初心使命，政治上對黨不忠誠、不老實，對抗組織審查，不按規定報告個人有關事項；違反中央八項規定精神，違規出入私人會所，安排他人用公款報銷應由其本人支付的費用；利用職權和職務影響為親屬及他人在企業經營活動、幹部錄用、職務調整和晉升方面謀取利益，違規投資非上市公司，收受禮金；生活上腐化墮落，大搞錢色交易，道德敗壞；經濟上貪婪無度，甘於被不法私營企業主「圍獵」，利用監管權大搞權錢交易、以權謀私，在工業產品生產許可證辦理、工程招標等方面為他人謀利，並非法收受巨額財物。

中紀委國家監委還指，魏傳忠嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律、工作紀律和生活紀律，構成職務違法並涉嫌受賄犯罪，且在黨的十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，經中央紀委常委會會議研究並報中共中央批准，決定給予魏傳忠開除黨籍處分；按規定取消其享受的待遇；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物隨案移送。

魏傳忠頗有雅興，曾多次舉辦個人書法展及出版作品集。（網上圖片）

公開資料顯示，現年65歲的魏傳忠在1995年2月從山東調入中央，出任國家商檢局辦公室主任，3年後升任為國家出入境檢驗檢疫局辦公室主任。及至2000年，魏傳忠擔任國家出入境檢驗檢疫局副局長，5個月後再升任為局長。2007年，魏傳忠任途更進一步，獲升任為國家質量監督檢驗檢疫總局副局長、黨組成員，晉身成為省部級官員，最終在2014年7月到齡退休。

據悉，魏傳忠被通報落馬的時間是在今年3月15日，恰逢中國兩會閉幕。內媒曾報道，魏傳忠有多個「隱蔽身份」。第一個是「書法家」，他曾多次舉辦個人書法展及出版作品集，也曾是中國書法家協會會員、中央國家機關書法家協會副主席、中國質檢書法家協會名譽主席及中國國門書畫院名譽院長。

第二個身份是中國檢驗檢疫學會會長，這也是魏傳忠退休之後，出現最多的社會身份。第三個身份則是高校教師。報道稱，在中國人民大學國際學院（蘇州研究院）的官網上，魏傳忠名列「業界師資」一欄，屬於技術性貿易措施研究院。 不過，他的研究方向和講授課程都為空白，研究成果則寫著：先後應邀到清華、北大等20多所高校作學術報告，出版有《國學墨韻》叢書、《魏傳忠書法》等多部專著。其數百幅書法作品，也曾作為中國質檢總局的「質檢外交」禮品贈送70多個國家及地區的政府機構和政要。

（綜合報道）