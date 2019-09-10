維權律師唐荊陵失蹤十日後現身：赴美不成「被旅遊」

失蹤多日的內地維權律師唐荊陵9日在Facebook表示，他已經在9月8日獲得釋放回到荊州老家，他還向關心他的海內外友人表示感謝。

早前唐荊陵前往廣州後即和家人失去聯絡，讓他的親友非常擔心，中國人權律師團並且在9月4日發表聲明，呼籲海內外密切關注中國維穩正在全面升級。

唐荊陵今年4月29日出獄。（資料圖片）

唐荊陵此次指出，他是在8月29日搭乘火車從荊州到達廣州南站之後，被國保帶走的。

唐荊陵對自由亞洲電台說，他去廣州是為了前往美國：「我在美國的朋友幫我聯繫了一所美國大學，向我發出了為期一年的訪問學者項目的邀請。這個項目可以讓我去學習一些東西，也能有機會與海外的一些學者和社會活動人士進行交流。當然就我而言，還有很重要的一點，就是我太太目前在美國避難，那麼我也有機會與她團聚。」

而抵達廣州後，他卻被國保阻攔，國保對他表示，就是要阻止他前往美國。

在接下來的十天，唐荊陵被幾個警察輪流看守，先後在廣州市內與郊區「被旅遊」，直到9月8日，國保扣下了他的港澳通行證及護照，送他上車返回荊州。

關於未來的計劃，他表示，準備在家鄉先考駕照，然後會花一些時間在國內到處旅行一番，去瞭解中國社會各方面的狀況。

唐荊陵是維權律師，2014年5月16日涉嫌尋釁滋事被刑拘，2016年1月29日被廣州中院判處五年有期徒刑，今年剛剛出獄。

（綜合報道）