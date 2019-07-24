被指「挑動對黨和政府不滿」　吳小暉代理律師遭釘牌

7月22日，內地維權律師李金星收到山東省司法廳的通知書，説他有「在微博發表不當言論，並通過連署簽名和發表公開信挑動對黨和政府不滿的行為」，因此準備吊銷李金星的律師執業證書。 據瞭解，李金星還是安邦保險集團股份有限公司原董事長、總經理吳小暉的代理律師。

李金星在Twitter帳號上貼出的通知書沒有詳細解釋他的「不當言論」是什麼。不過，他早前在Twitter表示，山東省司法廳已經在7月19日跟他談過話，提到他有5條微博涉及「不當言論」，其中包括：湖南文東海律師吊證後他在微博上發佈的「法治大倒退」言論；訪民李淑蓮上訪致死八年案件遲遲沒有解決， 李金星給山東省委書記劉家義寫公開信呼籲調查。

李金星律師表示，預計自己的律師證會在2周內被吊銷。

李金星是資深人權律師，他曾和多名律師合作，為多位重大冤案受害人成功洗冤。

和李金星律師一起參與過「北海律師團」的律師覃永沛表示：「從發佈的微博來吊證，這些就是藉口。做的案子太大了，整個公檢法系統就要把我們這羣人全部消滅掉。 」

早前，李金星本人的律師任先生曾表示，李金星代理原安邦保險公司董事長兼總經理吳小暉的案件，可能是導致他被打壓的直接原因。

（自由亞洲電台）