【華為風波】華為：Mate 30將不會預裝任何Google應用程式

華為方面證實，將於本月19日發布的旗艦手機「Mate 30」系列，不會預裝Google的應用程式和Google Play服務。

華為旗艦手機「Mate 30」系列，將不會預裝Google的應用程序和Google Play服務。（視覺中國）

9月9日，華為在2019年柏林IFA展上對傳媒確認，即將發布的「Mate 30」系列將不預裝Google的應用程式和Google Play服務。華為消費者業務軟件部總裁王成祿稱，Mate 30系列將運行於Android 10，但Google應用程式將無法在發佈時使用。

資料顯示，華為Mate 30將於9月19日在德國慕尼黑發布，搭載華為最新的「麒麟990」晶片。Google發言人日前表示，由於美國禁止與華為繼續進行貿易往來，Mate 30系列或無法使用Google應用程式和服務。

「P40」或首裝鴻蒙系統

面對美國執殺，華為消費者業務CEO早前表示，華為研發的「鴻蒙系統」已基本準備就緒，但不會先去使用它。如果華為的手機繼續不被允許使用 Google 服務，來年推出的「P40」或首裝鴻蒙系統。

另據早前報道，Google服務框架（GMS）是一套應用程式和基於雲端的軟件服務，只有當Android智能手機製造商獲得Google的許可後，才能在其Android設備上合法安裝GMS。Google的核心App都包含在GMS內，例如YouTube，Google Now，Google Play Store，Google Play Games，Google Maps等。GMS還提供基於Google帳戶的系統數據同步、備份，包括聯絡人、電郵和檔案的同步，遊戲進度，多人線上聯機等。