馬雲正式宣布卸任阿里董事局主席　演講曝光「退休」後去向

阿里巴巴今天（10日）舉行20周年年會，馬雲登台發言正式宣布卸任阿里巴巴董事局主席，他直言，沒想到，等了10年的這一天來得這麼快，來得這麼美好。 馬雲表示，「今天不是馬雲的退休，而是制度傳承的開始。不是一個人的選擇，而是制度的成功。」

2019年9月10日，阿里巴巴20周年年會現場，馬雲登台發言正式宣布卸任阿里巴巴董事局主席。（視覺中國）

馬雲認為，未來30年，世界將有天翻地覆的變化。這次技術革命，是人類有史以來最深刻的變革。無論是人工智能還是大數據，還是快進入的5G、IoT時代，這個世界如果做不到可持續發展，不能普惠，不能做到讓別人更好，那世界將變得越來越亂。「不解決問題，我相信這個世界會充滿各種各樣的矛盾。」

「過去20年，有人說馬雲你運氣真好。」馬雲否認了這一說法，稱「其實不對，阿里犯過的錯誤，不比任何一家公司少，但我們也做了很多重要選擇。每次重大決定，從來沒有從商業利益出發。20年的所有決定，都跟錢無關，我們在思考，投入和技術，是否和價值觀和願景吻合。」

「我自己覺得我還很年輕，很多世界我都想去折騰，教育、公益和環保等，我應該花更多時間去做。」馬雲表示。

「我不當董事長，我確實相信，世界那麼好，機會那麼多，我又愛熱鬧，我怎麼捨得自己那麼年輕就離開？」馬雲稱，希望換個江湖，青山不改，綠水長流。

有消息指，年會開始後，現場鏡頭對準馬雲，台下的馬雲眼眶有些濕潤。

外界評論認為馬雲依然是阿里背後真正的掌舵人。（視覺中國）

據悉，馬雲卸任後，現任阿里集團CEO張勇將接任。馬雲正式交出中國最大電商平台的權杖，源於一年前的約定。2018年9月10日，馬雲宣布將於次年同日卸任阿里巴巴董事局主席一職。

而對於此次正式交棒「退休」，馬雲也曾表示，這是其深思熟慮、認真準備了10年的計劃。

此外，據內媒《時代周報》9月9日消息，一位接近阿里的人士表示，馬雲退休後仍然是集團董事會成員，直至2020年阿里巴巴年度股東大會。同時，按照阿里此前的公開信息，馬雲是阿里巴巴的永久合夥人，與字面意思一樣，該職務是終身制。

公開資料顯示，1999年，馬雲和18名創辦人一起創辦了阿里巴巴。如今，阿里巴巴已是世界上最重要的電商和電子支付公司之一，其產品影響着數十億人購物和付款的方式。