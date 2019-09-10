慶祝教師節　習近平會見教育系統先進集體及個人

9月10日是內地第35個教師節。在北京，國家主席習近平當日出席慶祝2019年教師節暨全國教育系統先進集體和先進個人表彰大會，並向教師和教育工作者致節日問候。

習近平在表彰大會與先進教育工作者握手。（影片截圖）

據新華社報道，國務院總理李克強和中央書記處書記王滬寧也出席了表彰大會。國務院副總理孫春蘭在會上發表講話，她說，廣大教師為人師表、潛心育人，為國家發展進步作出了重要貢獻，希望教師為黨育人、為國育才，以德施教、立德樹人。孫春蘭還強調，各地各有關部門要進一步提高教師待遇，增強教師職業吸引力，營造尊師重教的良好氛圍。

報道稱，會上表彰了718名模範教師、79名教育系統先進工作者、597個教育系統先進集體，以及1432名優秀教師、158名優秀教育工作者，授予1355項國家級教學成果獎。教育部早前等還推選了10位教書育人楷模。

此前，《人民日報》在9日還推出習近平與教師的宣傳文章，突出習近平在教育領域的治國理政思想。文章指，習近平曾在2014年提出心中好老師的四有標準，即有理想信念、有道德情操、有扎實學識、有仁愛之心。

此外，2018年習近平赴北京大學考察，他談到老師時，評價教師隊伍素質的第一標準應是師德師風，要「以德立身、以德立學、以德施教」。在同年9月10日的「全國教育大會上，習近平說，做老師就要執著於教書育人，有熱愛教育的定力、淡泊名利的堅守。

（綜合報道）