國慶70周年大會10月1日舉行　習近平將發表講話　會後舉行閲兵式

《中央電視台》報道，「慶祝中華人民共和國成立70周年大會」將於10月1日舉行。中共總書記、國家主席習近平屆時將發表重要講話。慶祝大會後，將舉行盛大的閲兵式和群眾遊行。

中共總書記、國家主席習近平將在國慶70週年大會發表重要講話。（新華社）

據報道，閲兵領導小組辦公室副主任、軍委聯合參謀部作戰局副局長蔡志軍表示，黨中央、中央軍委決定組織首都天安門閲兵，是制度化安排，從本質上看，是對武裝力量進行檢閲的軍事儀式，「新時代首次閲兵，承載著全面展示70年來國防建設和偉大成就等內涵，適度設計閲兵規模，安排部分先進武器亮相。總體上，今年閲兵式比慶祝國慶50周年、國慶60周年、抗戰勝利70周年規模要大一些。」

此外，「首都國慶聯歡活動」10月1日晚在天安門廣場舉辦。黨和國家領導人將與首都各界代表一起聯歡並觀看文藝演出和焰火表演。此外，國慶70週年慶祝活動還包括頒授國家勛章和國家榮譽稱號、向人民英雄敬獻花籃儀式、頒發「慶祝中華人民共和國成立70週年」紀念章等。

9月30日是「烈士紀念日」，在北京天安門廣場人民英雄紀念碑前，將舉行向人民英雄敬獻花籃儀式。黨和國家領導人和首都各界群眾代表參加。

（央視）