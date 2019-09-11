中船集團與泰國海軍簽訂協議　將首次出口船塢登陸艦

9月9日，中國船舶工業集團有限公司出口泰國海軍船塢登陸艦建造協議簽字儀式在北京舉行。中船重工方面表示，這是中國首次對外出口船塢登陸艦，也是中泰兩國開展全面戰略合作的又一重大成果。

中船重工早前展出的登陸艦模型。（資料圖片）

中國國家和軍隊相關部門領導，中船集團總經理楊金成、副總經理錢建平，泰國海軍司令樂猜上將、船塢登陸艦專案委員會主席抄查特上將出席簽字儀式。

楊金成在儀式上表示，中船集團和泰國海軍擁有悠久的合作歷史和豐碩的合作成果。自2012年中泰兩國建立全面戰略合作夥伴關係以來，兩國友好關係不斷深化，為中船集團和泰國海軍開展更廣泛、更務實的專案合作奠定了堅實基礎。此次協定的簽署，標誌著中船集團與泰國海軍的合作邁上了一個新台階。中船集團將以先進的設計建造能力、優質的產品品質、高效的保障體系，把這一項目打造成為中船軍貿品牌的「精品工程」，樹立起中船集團與泰國海軍、中泰兩國政府、中泰兩國人民友好合作的新典範。

據了解，中國軍工企業長期以來都是泰國軍隊主要武器供應者之一，如中船重工除了此次的登陸艦外，目前還在為泰國海軍製造排水量1800噸的S26T型潛艇。

（「中船重工」微信公眾號）