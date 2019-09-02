中國翼龍2樣機在俄航展慘遭兒童破壞：起落架受損機身坍塌

中國最新型察打一體無人機「翼龍Ⅱ」樣機近日首度在莫斯科國際航空航天展覽會（2019莫斯科航展）展出，就面臨悲慘的命運。 據環球網今日（2日）報道，翼龍Ⅱ展示樣機在室外展示時，竟遭嚴重破壞。照片顯示大批兒童曾爬上樣機上玩耍，這應該是導致損毀的直接原因。不過環球網這篇報道於同日遭刪除。

現場照片顯示，一些小孩在家長的幫忙下，爬上翼龍Ⅱ樣機上玩耍。（環球網）

報道指，塔斯社記者在現場拍攝的照片顯示，這架樣機的3個起落架全都受損，其中機腹部兩個起落架甚至斷裂，與機身脱離，以致整個後機身坍塌落地。而原先安裝在機翼下的武器外掛架也掉落，至於原本整齊排放在機身前的各式飛彈和精確制導炸彈，也明顯被移位，甚至消失了！

現場照片顯示，稍早有大批遊客帶著孩子，進入應該是封閉的圍欄內參觀，其中一些小孩在家長的幫忙下，爬上翼龍Ⅱ樣機上玩耍。分析指出，這應該是導致樣機損毀的直接原因。

首度亮相莫斯科航展的翼龍Ⅱ無人機是展示樣機，它應該只是1架全尺寸模型。用於向潛在客戶進行性能展示，並不是一架真正的無人機。雖然就經濟層面而言，直接的損失可能沒有想像中嚴重，但環球網直指，在莫斯科航展這麼重大的展場上，沒想到會出現這樣「低級」的狀況。

為中國航空工業明星產品

環球網指出，中國自製「翼龍」無人機發展到翼龍Ⅱ，已經成為系列化產品，在傳統的偵察、精確打擊等軍事作戰，還有反恐、巡邏等各式任務上表現出色，並大量出口，已經成為中國航空工業的明星產品。而這次航展開幕後，有多名俄羅斯軍人很認真地研究機腹偵察設備。

翼龍Ⅱ是以翼龍Ⅰ為基礎研製的中空、長航時、偵察/打擊一體多用途無人機。除了機體擴大外，氣動佈局也全面優化，並換裝了推力更強的中方自製發動機，以提高實用升限，速度和續航力。此外，新翼龍有6個外掛點，共可攜帶約480公斤彈藥，它還有載荷約200公斤的內部彈艙，可攜帶CCD相機，通信偵察設備與電子戰設備等。

（綜合報道）