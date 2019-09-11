【哪吒之魔童降世】發行方搶注1818個商標　「殷夫人」註冊近10個

國產動畫電影「哪吒之魔童降世」（下簡稱「哪吒」）票房破48億，暫居中國票房史上第二位。有傳媒發現，在口碑票房兩雙收的同時，該電影的發行方「北京光線影業有限公司」（下簡稱「光線影業」）短期內註冊1818個與「哪吒」相關的商標。 這批商標名稱幾乎全部與該電影有關，諸如吒兒、混天綾、哪吒之魔童降世、殷夫人、敖丙等。

「殷夫人」的註冊有近10個。（網上圖片）

內媒報道，從電影上畫第15日，即8月9日開始，「光線影業」先後註冊1818個與「哪吒」相關的商標，目前部分申請狀態為等待實質審查，部分未能顯示詳細信息。

此外，「光線影業」在註冊商標時，相同的商標名稱曾多次註冊，涉及不同類型服務。單是「殷夫人」就註冊近十個，包括「商品／服務類型有網織物」、「保險諮詢」、「運輸」、「室內裝潢」、「消毒」等。

內地律師、中國政法大學知識產權研究中心特約研究員趙佔領表示，光線影業此舉應屬於「防禦性註冊」，自己可能不用，但要阻止他人註冊和使用，目前不能斷定光線影業在「惡意搶注商標」。

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搶注商標或與盜版泛濫有關

分析認為，光線影業瘋狂註冊商標的背後，與「哪吒」盜版衍生品泛濫有一定關係。光線影業曾於7月31日發聲明，表示市場上充斥著各種盜版侵權商品、產品、物料等，又呼籲觀眾抵制盜版、保護原創、尊重創作者的合法權益。然而，目前電商平台上依舊存在不少盜版衍生品售賣商，而且銷情不錯。

值得一提的是，雖然「哪吒」、「殷夫人」等出自神話故事，但一些中國神話人物，其實早已有被商家成功註冊成商標的案例。比如動畫電影「西遊記之大聖歸來」的出品公司，曾就申請100條商標註冊，當中有近半數成功。「孫悟空」、「豬八戒」、「盤古女媧」、「玉皇大帝」等神話人物，亦有被商家成功註冊成商標的案例。

（澎湃新聞）