中美企業家對話北京舉行　中方代表：雙方應注重開拓新合作空間

中美企業家對話10日至11日在北京舉行，此次對話主題是「中國、美國及全球經濟」，由中國國際經濟交流中心和美國全國商會聯合主辦。 中方代表在對話中表示，中美經貿存在的分歧和摩擦，最終需要通過對話，在平等和相互尊重基礎上解決，雙方應注重開拓新的合作空間。

中方代表指出，過去一年多來，中美經貿磋商既取得積極進展，也幾經波折。美方一意孤行，極限施壓，不斷升級中美貿易摩擦。美國還動用國家力量打壓中國企業，近期又不顧事實將中國列為「匯率操縱國」，要求美國企業撤出中國，強迫中美經濟脱鈎。

中方代表強調，貿易戰不利於中國，不利於美國，也不利於全世界人民的利益。加徵關税並沒有達到美國政府預期目的，反而傷及美國經濟。不斷升級的中美貿易摩擦已經成為世界經濟發展的最大不確定性。

中國國際經濟交流中心理事長曾培炎、美國全國商會常務副會長薄邁倫，以及中美兩國工商領袖、政府前高官及專家學者20餘名代表參加對話。（中國國際經濟交流中心）

中方代表稱，中國將持續推進供給側結構性改革，實施積極財政政策和穩健貨幣政策，通過減税降費降低企業負擔，深化市場化改革，擴大高水平對外開放。

中方代表認為，中美同意10月初在華盛頓舉行第十三輪經貿高級別磋商，順應兩國民意，是雙方共同的理性選擇。兩國經貿存在的分歧和摩擦，最終需要通過對話，在平等和相互尊重基礎上解決。雙方應注重開拓新的合作空間，在科技創新、高技術產業、基礎設施建設等領域，中方積極開展包括美國在內的國際合作。在新一代信息技術、生物技術等多個領域，雙方具有優勢互補、合作共贏的潛力。

美方代表表示，美中關係正處在一個關鍵時刻，兩國關係面臨嚴峻考驗，貿易摩擦對美中經濟都產生不利影響，全球經濟面臨放緩的壓力。希望美中雙方通過談判和協商，妥善解決雙方經貿關係中存在的問題

美方代表強調，堅決反對各種保護主義，以及單邊施加關税的措施。美中關係對雙方乃至世界都十分重要，希望此次企業家對話能夠為改善雙方關係做出貢獻。美國全國商會願為增進彼此了解，繼續發揮積極作用。

李克強10日會見出席中美企業家對話會的美國代表。（新華社）

此前，國務院總理李克強10日下午在北京會見來華出席中美企業家對話會的美方代表。李克強表示，雙方應當按照兩國元首達成的共識，本著平等和相互尊重的原則，求同存異，找到雙方都可以接受的解決分歧的辦法。

（中國國際經濟交流中心、新華社）